Vigo se convierte en la catedral del CrossFit

El CrossFit invade Vigo este fin de semana con la disputa de una nueva edición del Battle Of Temas, la competición en la que cerca de mil practicantes de este deporte, la élite de esta modalidad a nivel nacional, se reúnen en la ciudad para medir sus fuerzas por equipo s en diferentes escenarios como la playa de Samil, el Monte de Fragoselo o la explanada de la Autoridad Portuaria (en el muelle de trasatlánticos). Esta es una de las grandes novedades de la edición porque el campo de Samil, tradicional escenario de buena parte de la competición cede su protagonismo al Puerto de Vigo donde se ha instalado el Battle Stadium.

La presentación de la competición tuvio lugar ayer en El Corte Inglés de Vigo y a la misma acudieron el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el director general del Vigo Battle Of Teams – VBOT, Gustavo Veloso; el jefe del Servicio Provincial de Deportes, Daniel Benavides; y David Castro, en representación de la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo.

Veloso, responsable de la competición, explicó que “los más de 800 atletas que van a venir a competir a la ciudad de Vigo todavía no saben a lo que se van a enfrentar y eso es algo que iremos desvelando. Sí saben que tendrán que ir al monte. Sí saben que tendrán que nadar, pero lo que no saben es de qué manera”, explicaba. “Hemos sido pioneros en los eventos CrossFit mixtos por equipos. Siempre hemos sido pioneros en esta modalidad con mayor participación de mujeres en cada edición, aumentando cada año desde 2015. Si no hay apoyo institucional, estas pruebas no se pueden realizar y ello se lo debemos a la Xunta de Galicia, a la Diputación de Pontevedra y a la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo. Las pruebas por equipos en el CrossFit del Vigo Battle Of Teams son pruebas estratégicas, son pruebas duras, donde mezclamos gimnasia deportiva, donde mezclamos halterofilia, donde mezclamos las pruebas de cardio metabólico que en este caso lo hacemos en espacios exteriores como es Fragoselo o la Playa de Samil”, especificaba el Director General de VBOT.

Las pruebas arrancan este viernes desde primera hora de la mañana en el monte de Fragoselo, teniendo su continuidad al mediodía y tarde en la explanada del Puerto de Vigo, en el Muelle de Trasatlánticos.

El sábado, a las ocho de la mañana, el escenario de la competición se traslada a la Playa de Samil, para retornar al Puerto. Y el domingo, la jornada matutina se realizará íntegramente en el Muelle de Trasatlánticos, donde ya está instalado el Battle Stadium, con gradas desde las que se podrá contemplar, en primera línea, todo el espectáculo adquiriendo las entradas que por un módico precio de 10€ ya se han puesto a la venta en el portal de internet https://arena.wodbuster.com/entradas..

Las categorías estarán divididas en RX, Máster y Pro que conforman equipos de 5 atletas, siendo de 6 para la Intro. Como dato positivo en la evolución del evento en sí mismo, cabe destacar el incremento de la participación femenina que se estima en un 30% del total de las inscripciones.