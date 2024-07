Los pilares del Deportivo de Juan Carlos Escotet: Un proyecto "a largo plazo" con vistas "al fútbol europeo"

Juan Carlos Escotet, propietario y también nuevo presidente del Deportivo, presentó su proyecto para el Deportivo en una entrevista realizada por el propio club en la que mostró su compromiso a largo plazo con un equipo que debe ser "sostenible", aspira a regresar "a Primera y, por qué no, a Europa", y en el que se ve a futuro: "Yo soy una persona que apuesta por la palabra y los compromisos. Ninguno de los proyectos que he empezado ha sido vendido. Mis nietos y bisnietos podrán rendir cuentas por mí y mostrar que la palabra se cumplió".

La nueva era del Deportivo ha arrancado con Juan Carlos Escotet al frente. Aunque explica que no tendrá "el protagonismo" habitual de los presidentes ni tendrá "un perfil alto" porque su sitio "está con el equipo de trabajo y la gente". Sin embargo, por primera vez ha hablado de manera pública como máximo responsable de la entidad, en una entrevista dirigida a la afición que era la que, a su vez, a través de algunas personas anónimas, lanzaban las preguntas de la misma. A esos hinchas Escotet les pide "que confíen" porque "el compromiso es profundo y de largo plazo". Así lo definió el banquero hispano venezolano: "Amamos este club y estamos dedicados a construir un futuro sostenible. Me gustaría que supieran cuánto valoramos ese apoyo y esa lealtad. También la enorme responsabilidad con la afición y la ciudad por las repercusiones sociales y económicas que tiene la sociedad coruñesa en el Deportivo. El Dépor no se comprende sin esa afición que es de Primera".

Un Deportivo que mira a Europa y a su cantera

Entre las líneas maestras, Juan Carlos Escotet expresó su compromiso con la cantera, la "piedra angular" del proyecto. "La apuesta del club por la cantera y el talento de la tierra es incuestionable e irrenunciable. Así lo demuestra la presencia de varios exfutbolistas en nuestros dos primeros equipos, la fuerte inversión que estamos desarrollando en Abegondo en varias etapas que hemos empezado a ejecutar", remarcó.

Además, comentó que a largo plazo el club debe mirar lo más alto posible: "Mi mayor deseo es construir un equipo que sea capaz de no solo regresar a Primera División y al fútbol europeo, hacerlo de una manera sostenible y que contribuya al crecimiento de nuestra ciudad". A lo que sumó que trabajarán "con ahínco" por "devolver al Deportivo al lugar que se merece y, por qué no, al fútbol europeo".

Escotet remarcó en su mensaje el compromiso a largo plazo y la apuesta por formar jugadores de la casa: "La cantera es un eje fundamental. En lo personal cuenta con mi confianza y es mi propuesta fundamental. Esa es mi mayor vocación e ilusión. Creo que es lo que mayor repercusión social tiene, es una forma de construir sociedad y un futuro deportivo mejor".

No habrá venta del club a futuro

En su entrevista, Escotet remarcó su compromiso por no vender el club a largo plazo, incluso extendiendo su palabra de que en el futuro sean sus descendientes los que la corroboren. "Yo soy una persona que apuesta por la palabra y los compromisos. Ninguno de los proyectos que he empezado ha sido vendido. No lo ha sido porque el compromiso de inversión siempre ha sido con una visión de largo plazo. Y sobre todo destinado, que es lo que más me motiva, a un legado duradero", explica el banquero hispano venezolano, que asegura no perseguir "beneficios rápidos" y espera demostrarlo "con hechos" en el futuro: "Se verá que lo que digo es cierto y hemos llegado para quedarnos. Mis nietos y bisnietos podrán rendir cuentas por mí y mostrar que la palabra se cumplió".

El compromiso social con la afición

Juan Carlos Escotet también remarcó que, "sin discusión", el club es "un sentimiento" y no un negocio. Y explicó cómo fue su desembarco hace ya cuatro años, cuando Abanca se convirtió en el máximo accionista: "Cualquier analista económico habría desaconsejado la compra de un equipo que en aquel momento estaba en un complejísimo concurso de acreedores y en una pésima situación deportiva. Lo hicimos por compromiso con esta ciudad y este escudo". A lo que añade que decidieron asumir el reto "de salvar al Deportivo" porque entendía que detrás "había miles de personas que no se podía privar del sentimiento". Para muchos, "su forma de entender la vida". Cree que no adquirieron al equipo, sino que les tocó "asumir una responsabilidad para tratar de salvar al Deportivo" porque la situación económica que había "lo llevaba prácticamente a la desaparición".