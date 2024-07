El último de su tiempo

Era la memoria del Tour, el hombre que lo había vivido todo. Corrió contra Bartali, Coppi, Bobet, Charly Gaul, Bahamontes y condujo más tarde el coche del director de Anquetil, de Eddy Merckx y de Luis Ocaña. Con más de noventa y cinco años, en una residencia de ancianos de la región de Auvernia contaba historias, con la memoria aún fresca, sobre su larga carrera y hacía permanente recuento de los compañeros caídos a la mayoría de los cuales sobrevivió. “Ya soy el único que queda vivo del Tour de 1947”, “ya soy el único que queda del Tour de 1948”… Ahora tendrá que ser otro quien se entretenga con ese ejercicio de resistencia vital porque Raphaël Geminiani falleció el pasado jueves a los 99 años de edad. Se marchó en los primeros días de julio, durante la disputa de ese Tour de Francia que no le quería, que se le resistió siempre. El “tirano julio” lo llamaba.

A Geminiani le enfurecía escuchar aquella frase tan repetida (y que también sufrió Poulidor) de que era “el mejor corredor de la historia sin un Tour de Francia”. Porque inevitablemente en ese momento su cabeza viajaba a 1958, al año de la gran traición. En aquella edición el seleccionador francés, Marcel Bidot, le dejó fuera de su potente equipo porque consideraba que su buen estado de forma podía ser una molestia para el joven Jacques Anquetil, la estrella emergente del ciclismo galo, el corredor que había que cuidar y promocionar. Como la prueba se disputaba por selecciones y no por equipos, Geminiani, que ya tenía 33 años, encontró cobijo en el modesto equipo regional del Centro-Midi. Todos los planes del principal equipo francés se fueron al traste muy pronto. La carrera demostró que Anquetil estaba todavía muy tierno para una responsabilidad tan grande y Louison Bobet, la alternativa, confirmó que sus mejores días habían pasado. Regular como nadie, en medio de una prueba algo agitada y sin un dueño claro, Geminiani se vistió de amarillo en el Mont Ventoux y resistió durante las dos primeras etapas alpinas. Solo le faltaba la jornada que iba de Briançon a Aix Les Baines. Si llegaba a ese pueblo alpino como líder el Tour sería suyo. Aquel 16 de julio una inesperada tormenta de lluvia y frío cayó sobre los ciclistas. Era el ambiente ideal para Charly Gaul, el luxemburgués que parecía volar cuando el cielo se oscurecía, el ciclista a quien la lluvia parecía no mojar. Gaul desató un ataque furibundo que no encontró respuesta alguna en sus rivales. Se despertó aquella mañana a más de diez minutos en la general pero bajo aquel aguacero y con las temperaturas cayendo en picado pronto alcanzó una diferencia gigantesca sobre el resto de los corredores. Geminiani se vio solo en medio de aquel infierno. En su selección no había ciclistas de nivel para estar a su lado en la alta montaña, pero en el equipo francés sí. Sin embargo ninguno le prestó su ayuda en el peor día de su carrera, en el más doloroso. Bidot prefirió que ganase el Tour un ciclista de otro país antes de que lo hiciese Geminiani, que llegó a meta a casi un cuarto de hora de Charly Gaul cubierto de frío, de rabia y de lágrimas. “Son unos traidores, unos Judas. Todos lo son. Me han dejado solo” repetía sin cesar convencido de que la posibilidad de su vida ya era historia.

Gemianini acabó tercero en aquel Tour, lo más cerca que estuvo nunca del cielo con el que soñaba un niño que nació por poco en Francia. Solo un año antes sus padres habían escapado de Italia alarmados por el auge del fascismo. A su padre, que se había significado políticamente, le quemaron el taller de bicicletas del que vivía y decidió que lo mejor era poner tierra de por medio. Francia era la solución más sencilla. La familia se instaló al pie del Puy-de-Dôme, el legendario volcán escenario de tantas batallas ciclistas, en Clermont-Ferrand. Allí todo dependía de la inmensa fábrica de Michelin que daba trabajo a la mayoría de la población en la comarca. Las tiendas, las escuelas, incluso la piscina estaba bajo el control de la marca de neumáticos. Los padres de Gemianini encontraron trabajo en la factoría y gracias a eso el pequeño Raphaël tuvo una infancia cómoda. La pasión ciclista, transmitida por vía paterna, no tardó en lanzarle a la carretera. Sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en la que se metió en problemas por su colaboración con la Resistencia Francesa. Le detuvieron en los últimos meses de ocupación de Francia, en un tiempo en el que los alemanes habían acelerado la ejecución de algunos prisioneros, pero el conflicto acabó a tiempo de que Gemianini volviese a abrazar a sus padres y a subirse a la bicicleta, la que sería su compañera de vida durante una larga carrera hasta que en 1960, durante la Dauphiné, se bajó de ella y pidió a un granjero que le llevase a la meta en su camión para ganado. Durante ese trayecto, comiendo fruta de temporada para reponer algo de fuerzas, decidió que no tenía sentido seguir.

Gemianini llevaba dos episodios clavados en el alma: la traición del Tour de 1958 y lo sucedido pocos meses después. Había recibido una llamada de Fausto Coppi, que estaba a punto de retirarse y con el que había llegado a compartir equipo, para viajar al Alto Volta en el mes de diciembre de 1959. El plan era disputar varias carreras sin mayores pretensiones y aprovechar el tiempo libre para hacer algún safari. Gemianini aceptó encantado. En una de las habitaciones que compartieron aquellos días no había mosquiteras y los insectos se ensañaron con ellos y los acribillaron a picotazos. Unos días después de volver a casa Gemianini habló por teléfono con Coppi porque llevaban un tiempo dándole vueltas a alguna idea de negocio en común pensando en una retirada que ya no estaba demasiado lejos. En la conversación coincidieron en que ninguno de ellos se encontraba demasiado bien, que tenían una especie de gripe pero no le dieron más importancia. Esa misma noche Gemianini sintió cómo la fiebre le subía por encima de los cuarenta grados. Se levantó a beber algo de agua y cayó inconsciente en la cocina. Fue ingresado de inmediato y el doctor Mora, que le atendía, no daba con el diagnóstico. Por fortuna, en el equipo del hospital había un médico joven, el doctor Brugière, que había pasado un tiempo en África y tenía experiencia con enfermedades tropicales. Fue él quien descubrió que tenía malaria y comenzó un tratamiento con quinina que no tardó en dar resultados. Gemianini, que llegó a recibir la extremaunción cuando su estado era de extrema gravedad, pasó ocho días en coma en el hospital de Clermont-Ferrand. Cuando despertó le fueron explicando con calma todo lo que había pasado. La familia le colocó junto a la cama una edición de L’Equipe y así fue cómo se enteró de que Fausto Coppi no había tenido tanta suerte como él y había muerto unos días antes de malaria. Se le encogió el corazón viendo las imágenes de la multitudinaria despedida en Castellania, con los rostros descompuestos por la tristeza de Bartali, de Bobet, de Koblet o del inconsolable Sandrino Carrera, el fiel lugarteniente del Campeonissimo. Las noticias de la buena evolución y el tratamiento de Gemianini llegaron tarde a Italia o directamente no llegaron. Hay una leyenda que cuenta que el hermano de Raphaël telefoneó al hospital para hablar con los médicos que atendían a Coppi y que uno de ellos le contestó de mala manera para decirle que sabían perfectamente lo que tenían que hacer.

La muerte de Coppi, el ciclista al que más había admirado junto a Gino Bartali, fue el empujón definitivo que necesitaba para la retirada. Quería hacerlo en el Tour de 1960, pero no llegó a él. Tampoco le preocupó en exceso el detalle. Se fue pocas semanas antes y comenzó entonces una carrera bastante exitosa como director de equipo. Curiosamente fue el responsable de buena parte de las grandes conquistas de quien no mucho antes era uno de sus grandes rivales y responsables de su desgracia en el Tour de 1958. Tres de las rondas francesas que ganó Jacques Anquetil fueron con Raphaël Gemianini al lado, que supo domar como nadie el tormentoso e inseguro carácter del corredor normando.

Luego ejerció de leyenda, presumiendo de memoria y despidiendo a los compañeros de vida. Gemianini fue el último de su tiempo, el único que vio de cerca la grandeza de Bartali o de Coppi. Llegar a los cien años era el último objetivo que se había puesto en la vida. Le faltaron once meses para cumplirlo.

