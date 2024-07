Lo comido por lo servido para Prado en Lombok

La gira asiática del Mundial de MXGP se ha saldado en tablas para Jorge Prado y Gajser como máximos candidatos al título. La ventaja de puntos que había conseguido el gallego en la carrera del fin de semana pasado se vio contrarrestada en la segunda prueba en Indonesia, donde Prado no pudo pasar del cuarto puesto. De esta forma el esloveno mantiene los 34 puntos de ventaja con los que viajó a Asia y además un Jeffrey Herlings en plena forma empieza a acercarse, con lo cual se avecina un fin de temporada calentito.

Herlings fue el vencedor en la segunda cita de Lombok con dos victorias en las mangas por delante de Gajser y de Vlaanderen. Jorge Prado no se sintió en ningún momento a gusto en la pista. A pesar de su victoria siete días antes, en esta ocasión el trazado se hacía en sentido inverso y el gallego no llegó a encontrar su ritmo en todo el fin de semana.

Castigado por unas temperaturas altísimas y una pista exigente en la que no era fácil adelantar, Prado no pudo hacer valer su talento al caer la valla. En ninguno de los casos arrancó bien y tuvo que pelear duramente durante las primeras vueltas para recuperar posiciones, mientras Herlings y Gajser cogían mucha distancia. Al final terminó cuarto en la primera manga y quinto en la segunda, cediendo así todos los puntos que había recuperado en la prueba anterior. “Estoy contrariado con el fin de semana. No me he sentido bien en la pista, poco más puedo decir. Trabajaremos para volver con más fuerza en Loket”, declaró el lucense.