Jorge Martín golpea primero en Sachsenring

Ante la mirada de Keanu Reeves, Martinator se convirtió, de nuevo, en Matrix. El actor canadiense, de origen libanés, estuvo presente en la parrilla de salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania para disfrutar de un nuevo triunfo del madrileño Jorge Martín (Ducati), que, después de dejar el mando a Pecco Bagnaia (Ducati) en la primera vuelta, cogió el liderato y, con mucho mejor ritmo que el bicampeón del mundo, no dejó que le acosasen en ningún momento en las 14 vueltas que restaban. Martín compartió el podio con un sorprendente y resucitado Miguel Oliveira, el portugués, que ganó la plata con su Aprilia, seguido de Bagnaia.

Reeves, que fue paseado, muy discretamente por el trazado de Sachsenring por el popular y mítico piloto norteamericano Randy Mamola, es no solo un apasionado del deporte, de las carreras y del motorsport, sino que posee su propia marca de motos ARCH.

Pero el héroe de esta cortita carrera volvió a ser el catalán Marc Márquez (Ducati), que, después de que el veterano alemán Stefan Bradl (Honda) le estropease su vuelta rápida en la quali, arrancaba desde la 13ª posición, es decir, desde la quinta fila y protagonizó una remontada prodigiosa, tremenda, que le permitió acabar en sexta posición, tras superar a Maverick Viñales (Aprilia) sobre la misma línea de meta, por medio neumático, concretamente por tres milésimas de segundo.

Márquez fue remontando posiciones, poco a poco, pero ya en la primera vuelta pasó de la 13ª plaza a la décima y así sucesivamente. El ocho veces campeón del mundo, ganador aquí en 11 ocasiones, arrancó con el costal derecho de su cuerpo muy dolorido y varios parches contra el dolor pegados a su piel. También sufría con la fractura de su índice izquierdo, viendo las estrellas cuando José Luis Martínez, su asistente, le ayudaba en la parrilla a ponerse su guante.

El mayor de los Márquez llegó a Sachsenring soñando con hacer unos entrenamientos redondos y una quali que le permitiera meterse en primera fila. Todo eso se fue al traste al sufrir una seria caída y de que Bradl le estropease su vuelta rápida. No le quedó más que conformarse con disfrutar de otra gran remontada. El resto de la ‘sprint’ fue una demostración del poderío de Martín, que sumó ayer el cuarto sábado del año siendo el mejor, el más rápido, el ganador. Martinator formó un trenecito del que no se movieron ni Oliveira ni Bagnaia. “Era muy, muy, complicado no cometer errores, pues el viento, como ayer, volvió a ser muy molesto”.