El discurso que cambió a España

Cuando Taylor pitó el final, Rodri se derrumbó sobre el césped. Quedó con los brazos y piernas abiertas. Y se tomó un tiempo para levantarse. Estaba agotado. El partido había sido una agonía con final feliz. El gol de Mikel Merino entra a formar parte de una categoría histórica de tantos, los anotados en las segundas partes de las prórrogas por España. El primero lo anotó en la Eurocopa de 1964 Amancio en el minuto 115 de la semifinal ante Hungría y sirvió para meter a España en una final que acabó ganando a la Unión Soviética. El segundo lo marcó Iniesta en el legendario minuto 116 de la final del Mundial de 2010 de Sudáfrica. Y el tercero lo marcaba en Stuttgart Merino en el minuto 119, derrotando además a una anfitriona por primera vez en la historia de un gran torneo.

No extraña que Álvaro Morata bromeará con él al celebrarlo tras el partido parafraseando a aquella celebración de Camacho del gol de Iniesta. “¡Mikel, de mi vida!”, le gritaba al oído al pamplonica. La euforia se desató en el vestuario mientras Pablo García, el fotógrafo de la federación, hacía la foto de grupo como ganadores. Eran momentos para sacar toda la adrenalina. Era una euforia contenida porque como advirtió el héroe Mikel Merino en zona mixta: “Somos humildes pero aquí hemos venido a ganar la Eurocopa”.

Mientras, Luis De la Fuente confesaba en sala de prensa: “Los peores momentos que hemos vivido han sido la lesión de Pedri y el gol de Alemania en el minuto 89. Hemos tenido que levantar el ánimo antes de arrancar la prórroga”. La tensión del partido había dejado al seleccionador agotado. Su rictus delataba lo mal que lo había pasado. Segundos después, Dani Olmo daba pistas sentado en la misma silla: “Luis es un motivador nato y nos tiene a tope a todos. Vamos a tope por todo”.

¿Pero qué les dijo en el corro antes de iniciarse la prórroga? Según revelan testigos que estaban en el corro, el de Haro les dijo que el partido empezaba de nuevo de cero y les pidió que olvidasen lo ocurrido antes. “Queremos la pelota y somos mejores. Y por encima de todo, vamos a ayudar al compañero”. Esa fue su última orden. Como le gusta decir al técnico, ser equipo, de la E a la O.

El seleccionador cambió su ataque más exuberante con Rodri, Fabián, Pedri, Lamine, Nico y Morata, por otro en el que se alineaban los ‘Soldados’ de De la Fuente. España terminó con Rodri, Merino, Olmo, Ferran, Oyarzabal y Joselu. El plan B al completo. “He recordado el Europeo de 2015 que ganamos con la Sub-19 con Rodri, Mikel Merino o Unai, y el título del Sub-21 con Fabián, Dani Olmo o Ferran... Llevamos casi diez años juntos y ellos nunca fallan”, recalcaba. El triunfo llegó en una jugada inesperada que Dani Olmo, asistente, ni siquiera retenía con nitidez. “No recuerdo muy bien. Recibí el balón en la banda. Lo hice con calma. Vi el desmarque de Merino y Joselu. Sabía que podían rematar y funcionó”, dejó caer sonriendo divertido ante el centenar largo de periodistas que abarrotaban la sala de prensa, en la que apareció con su trofeo de MVP del partido.

Antes del gol el banquillo de la selección era un manojo de nervios. Nacho había recibido un golpe y estaba ‘tieso’. Laporte se pasó toda la prórroga llevándose las manos a los riñones, y Rodri, que cuajó un partido épico, jugó la prórroga en reserva porque ante Italia sobrepasó los 5.000 minutos jugados esta temporada. Unai Simón, segundos antes del 2-1, sacó una mano prodigiosa a un centro que prolongó Fullkrug de cabeza. “Ha sido la parada de más dificultad que ha hecho, y ha tenido que emplearse a fondo en varias ocasiones”, advertía un miembro del cuerpo técnico.

Nagelsmann felicitaba educadamente a España y luego cargaba contra el arbitraje por el penalti no señalado a Cucurella: “Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diré nada. Pero es que iba a portería. Tenemos tanta inteligencia artificial y no la aprovechamos”. La repetición mostró que segundos antes Fullkrug había sacado el brazo para controlar el balón. Cucurella, muy exigido especialmente desde la salida de Wirtz, recibió el abrazo de Grimaldo, competencia suya en la selección y compañero del alemán. “Te avisé de Florian”, pareció decirle.

Cuando Merino cazó el centro, más de uno ya se estaba haciendo el cuerpo a la tanda de penaltis en el banquillo de la selección. Pero el de la Real Sociedad se quiso sumar a la lista de ilustres verdugos de la Mannchaft, junto a Maceda, Puyol o Fernando Torres. Camino de Der Öschberghof, el imponente campo de golf que sigue de campamento a los españoles en la Selva Negra, vieron la tanda de penaltis del Portugal-Francia. “¡Después de Kroos, a por Mbappé!”, apuntó un jugador desde las últimas filas del autobús. El delantero francés se presentará el próximo día 16 a las 12:00 en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Antes, este martes se verá las caras con Jesús Navas, ya que Carvajal está sancionado . Kylian está mermado por la rotura de la nariz, pero nadie se fía en el vestuario español.

Los franceses llegan con piel de cordero. “España es el mejor equipo, sin duda. Es la favorita”, ha declarado Didier Deschamps. En Donaueschingen, los internacionales españoles no hacen caso a los halagos rivales. Ahora lo que más preocupa es el parte de guerra. A la lesión de Pedri por la tarascada de Kroos se sumarán los amonestados Le Normand y Carvajal. España puede ser la primera selección en ganar cuatro Eurocopas de fútbol, que, parafraseando a Gary Lineker, “es ese deporte en el que juegan once contra once y los españoles siempre ganan a los alemanes”.