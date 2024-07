Portugal domina la primera jornada

El Say Yes portugués, en grupos júnior, el Club Aehde de O Carballiño (Ourense) en grupos promocionales pequeños y el Clube de Futebol de Sassoeiros (Carcavelos, Cascais) en grupos pequeños se llevaron la primera tanda de títulos del Internacional Cidade de Vigo, en el Pabellón Central de As Travesas con patrocinio del concello y organización del Patín Vagalume. El Say Yes, que viene a ser como una fantástica selección lusa de patinadores, volvió a maravillar, esta vez con dieciséis jóvenes valores que celebraron con euforia su triunfo, una vez conocido el dictamen de los jueces.

El Sassoeiros fue el penúltimo de los seis clubes en salir a pista. Y con una puntuación de 26,70, se llevó la victoria con su coreografía While we sleep. Había abierto la competición el actual subcampeón gallego, el CPA Brión, con “Birka” y una puntuación excelente (25,40), pero las lusas estuvieron colosales.

En júnior, una valoración de 25,09 puntos llevó al triunfo al Say Yes con su “Todo gira”. Los patinadoras portuguesas saltaron al parqué del Central sabiendo que el Noia patín era el líder a batir (24,86), y lo lograron. Para abrir la jornada, los grupos promocionales pequeños, con masiva participación (23 formaciones). Al Aehde y su “El templo del pueblo” (20,51) lo acompañaron el Sarela (19,00) y el Brión (18,75).

Este domingo (16:30 horas), grupos promocionales grandes, grupos nacionales grandes, cuartetos promocionales, cuartetos nacionales júnior y cuartetos nacionales sénior. En liza, los vigueses Patín Vagalume Celtamotor, Carpa Grupo Viqueira, Indalo y El Olivo.