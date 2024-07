Jéssica Bouzas gana a Bucsa y amplía su idilio con Wimbledon

Hace poco más de 48 horas Jéssica Bouzas firmó la victoria más importante de su incipiente carrera ante Marketa Vondrousova y en un escenario de la talla de Wimbledon. Superar a la vigente campeona del torneo en su quinto partido sobre superficie natural supuso una hazaña difícilmente superable. Sin embargo, la tenista vilagarciana ha vuelto a romper sus propios límites con un triunfo ayer ante Cristina Bucsa (7-6, 6-3) que la sitúa en la tercera ronda de Londres. Una realidad que supera cualquier sueño excepto para su propia protagonista.

A escasos metros de la pista central del All England Tennis Club, pero muy lejos de esa atmósfera, arousana y cántabra de origen moldavo saltaron a la cancha número 4 sabedoras de la oportunidad que a ambas se le presentaba. El ránking, siempre cambiante, daba el favoritismo a Bucsa, pero el sumatorio de puntos no entiende de momentos de forma y de cuando alguien está tocada por la varita.

Los nervios eran un invitado que incomodaba a las dos raquetas. La inestabilidad en el servicio de ambas fue la mejor muestra de ello. Cuando la bola corría se hacía evidente que el tenis puede buscar la victoria por caminos bien diferentes. La agresividad de Jéssica Bouzas se encontraba con el perfil más defensivo de su rival, capaz de salvar bolas y no cansarse nunca de hacer botar la pelota en el otro lado de la pista.

Las dudas de Jéssica Bouzas a la hora de atacar la red alargaban los puntos hasta que asaltaba el error. Pese al intercambio inicial en las roturas de servicios, la gallega fue capaz de ponerse por delante (3-2), pero vino acompañado de su peor momento del partido (3-4). La reacción no se hizo esperar y llegó a disponer de dos bolas para cerrar el set en un décimo juego que se eternizó para terminar con el 5-5.

Tal era la dinámica de igualdad que el desenlace se vio abocado a un tie break. Fue precisamente ahí, cuando los miedos suelen campar a sus anchas, cuando Jéssica Bouzas volvió a dejar patente que su carrera ha tomado un despegue indiscutible hacia su cielo deportivo. Con seis puntos a favor por uno solo en contra saldó la última discusión sobre el primer set para el 7-6.

Bucsa aprovechó el cambio de set para encontrar su norte en el vestuario. Mientras, Bouzas Maneiro se acercó a la pequeña grada para escuchar las indicaciones de Roberto Ortega. La cara de concentración y ambición competitiva que mostraba la arousana a las palabras de su entrenador anticipaban que lo mejor de su juego estaba todavía por llegar.

La reflexión en soledad de la cántabra vino acompañada de un inicio en el que tuteó a Jéssica Bouzas hasta situarse con un 1-2, pero eso no hizo más que despertar a la fiera. A las derechas, casi siempre precisas, la vilagarciana mantuvo el idilio con el revés a dos manos que ya había sufrido Vondrousova. La resistencia de Bucsa empezó a resquebrajarse. Enfrente había aparecido un ciclón que hizo cuatro juegos consecutivos para establecer el 5-2 y redondear su pase a una más que histórica tercera ronda con el 6-3 definitivo.

“Ha sido un partido complicado de afrontar, porque la pista central tiene cosas superpositivas, como estar cerrada, cero ruido... La sensación de bola era completamente diferente, con mucho ruido, mucha gente pasando, viento...”, dijo Bouzas, que se llevó el triunfo pese a cometer 44 errores no forzados.

“Ha sido un partido raro, sinceramente. No he sentido un ‘feeling’ espectacular. No se puede sentir la bola perfecta cada día. Esto es lo bonito del tenis, que incluso teniendo un día sin las mejores sensaciones eres capaz de ganarlo. Estoy más contenta de haberlo ganado así, porque son los partidos que más suman”, añadió.

El sábado espera Barbora Krejcikova que llegó a ganar Roland Garros en 2021 y fue número 2 del mundo. Defender su posición actual de 25 del mundo no es siquiera ninguna garantía ante una Jéssica Bouzas que parece no tener miedo a rizar más el rizo.