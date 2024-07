El desafío entre dos campeonas

Hay partidos que marcan el destino de una generación. El que se jugará hoy a las seis de la tarde en Stuttgart puede suponer el punto de inflexión de la nueva España, la de Lamine y Nico, la de la generación Z. No hay ningún título en juego, pero los de Luis de la Fuente se topan con un muro que la selección española jamás ha derribado: doblegar a un anfitrión en su casa en una Eurocopa. Es más, ni siquiera le ha metido un gol.

La Mannschaft de Nagelsmann es un equipo con un pie en el pasado y uno en el futuro. Será el último baile de Kroos si los teutones no vencen. Los dos equipos son, en realidad, el mismo reflejado en un espejo. Propuestas similares, desde el 4-2-3-1, con el madridista dirigiendo a los germanos y Rodri a los españoles.

Y tienen espíritus libres que deben elegir bien cuándo arriesgar. “Será un arte decidir cuándo empezar a regatear y arriesgarnos a perder el balón porque una mala decisión puede significar el final”, advirtió Kroos. Y en punta, dos delanteros con más fútbol que gol, Havertz y Morata.

Posesión y vértigo

En Alemania todos ven a Musiala como “el próximo Messi”, mientras que la otra sensación, Florian Wirtz, espera en el banquillo a la sombra del Gündogan, al que su seleccionador le tiene más fe. De la Fuente juega más fuerte y desde septiembre de 2023, en Tiblisi, apuesta por Nico Williams y Lamine Yamal, los extremos han cambiado la cara a la selección.

El técnico de Haro ha sumado al tradicional juego de posesión el vértigo de los extremos para verticalizar el juego. Esta España mestiza juega al piedra, papel o tijera. Porque a la profundidad de recursos que le permite adaptarse a cualquier contexto de juego, suma la frescura e inconsciencia inoculada directamente por Lamine y Nico desde el patio del colegio, de la plaza del barrio.

La selección de De la Fuente, a diferencia de otras, no solo es un equipo cocinado a fuego lento durante los últimos diez años, y probablemente los próximos diez, si todo transcurre con cierta normalidad. Además, es una familia. Intangibles que refuerzan generan similitudes con la selección de 2008. En otro tiempo el fatalismo se habría apoderado del discurso de los jugadores. Pero Alemania no gana en un partido oficial a España desde 1988. La ansiedad y la presión de los 60.000 espectadores, con un 90 por ciento de alemanes en las gradas, pesará a los anfitriones con el paso de los minutos.

Juventud y adrenalina

En España la duda es cómo digerirá un golpe a la mandíbula. Ocurrió ante Georgia y por momentos reinó el desasosiego y la impaciencia en un equipo al que la juventud le dispara la adrenalina. “Fue bueno que se nos pusiera la situación en contra porque no es recomendable tener todo de cara en una Eurocopa. Hay que enfrentarse a estas situaciones, saber sufrir y sacarlo adelante como hemos hecho”, advertía Rodri, que marcó el gol del empate y junto a Fabián, dirige el mediocampo español.

Nagelsmann, mientras, se tomó a broma la intención de Joselu de retirar a su compañero en el Real Madrid, Toni Kroos: “Creo que han sido comentarios humorísticos, me ha hecho reír. Hay que hablar en el campo”. También tuvo palabras para Lamine Yamal: “Es un jugador con mucho talento y muy constante. A su edad, no recuerdo a nadie tan estable, aunque, por otra parte, no tiene experiencia y no está acostumbrado cuando las cosas no salen bien”. De la Fuente, por su parte, advirtió: “Nos enfrentamos a un rival que tiene una propuesta parecida a la nuestra. El que menos errores cometa, se llevará el partido”, dijo el riojano.

El técnico español confirmó que sus jugadores habían practicado los lanzamientos de penaltis y apuntó cómo puede afectar a Alemania su condición de organizadora. “A veces la presión ambiental va en contra del equipo local porque tiene mucha exigencia y si la cosa no va bien, le puede pesar”.

Stuttgart, en defintiva, debe ser el punto de inflexión en la hoja de ruta de la España Z. El origen hay que buscarlo allá por 2015, cuando De la Fuente ganó su primer título, el Europeo sub-19, con Rodri y Mikel Merino dirigiendo en la medular. De aquellos barros, estos lodos.

Preocupación alemana

El partido de esta tarde cuenta con el aliciente extra de reunir a las dos selecciones que poseen más títulos europeos. Tres ha conquistado cada una. El último de la española fue en 2012 (con sedes en Polonia y Ucrania). Los alemanes, por su parte, no saborean la gloria en este torneo desde 1996, en la cita de Inglaterra.

El segundo título europeo de la Roja llegó en 2008, tras superar a Alemania en la final con un tanto de Fernando Torres. Otro gol importante a los germanos fue el anotado por Carles Puyol en la semifinales del Mundial de Suráfrica.

Los alemanes están preocupados ante el rival de esta tarde. El muy serio diario ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ subrayó que la selección española juega al “fútbol rápido” que preocupa a más de un observador alemán.

Por ejemplo, ens Lehmann, exportero internacional con Alemania, reconoció a la televisión del diario ‘Welt’ a cuenta de España que “en términos de calidad, quizás sean incluso un poco mejores que nosotros”. Sin embargo, Jens Lehmann apostó por el combinado germano frente a la, a su entender, “poca experiencia” de los españoles, un equipo joven cuando se le compara con Alemania.

Los alemanes, en general, no se van a dar en modo alguno por vencidos de antemano, pues como dijo el capitán alemán, el centrocampista İlkay Gündogan, en una reciente con la cadena Magenta TV, España es un “rival difícil, pero al que se puede ganar”.