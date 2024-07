Djokovic pasa apuros antes de ganar a un novato en Wimbledon

Novak Djokovic ya está en la tercera ronda de Wimbledon para sumar su 94ª victoria en un torneo que ha ganado en siete ocasiones tras deshacerse del tenista local Jacob Fearnley, 277 mundial y casi desconocido en su propia casa, al que derrotó sufriendo más de lo esperado al final por 6-3, 6-4, 5-7 y 7-5.

No hubo aparentemente problemas con esa rodilla derecha operada hace apenas 29 días. Djokovic corrió lo justo y necesario para superar la segunda ronda ante otro rival que, como el checo Vit Kopriva en su debut, se presentaba como otro novato, no solo en la central del All England Tennis Club, sino también en el circuito donde, a sus 22 años el tenista nacido en Edimburgo, jugaba este jueves su segundo partido del torneo, gracias a una invitación y tras ganar el primer día al español Alejandro Moro. Un tenista formado en la universidad de Tekas, que hace dos años estaba el 646 mundial y que hace un par de semanas llegaba de ganar el challenger de Nottingham.

Desgaste innecesario

El partido fue plácido para el exnúmero 1, que se apuntó los dos primeros sets aprovechando los dos únicos 'breaks' de que dispuso ante Fearley (5-3, en el primero y 4-3, en el segundo) y parecía que seguiría el mismo camino en el tercero, cuando rompió el saque del tenista británico (3-2). Pero, sin nada que perder, Fearley logró su primer 'break' para igualar el marcador 4-4 y un segundo para arrebatarle el set a Djokovic y complicarle inesperadamente la tarde.

Un desgaste innecesario para una rodilla que Djokovic cuida entre algodones. Fearley le acabó complicando las cosas hasta que, tras salvar dos puntos de 'break' con 3-2 para el británico, el exnúmero 1 pudo hacer el 'break' (6-5) y poner fin al inesperado sufrimiento en el primer 'match ball', tras tres horas de batalla.

"Estoy sorprendido de su nivel. No le conocía pero Jacob ha jugado un gran partido", admitió Djokovic, que aseguró sentirse bien fisicamente y que esperaba jugar mejor el próximo partido.

Djokovic, a quien el sorteo deparó un inicio plácido en su retorno tras la retirada por lesión en Roland Garros, se enfrentará este sábado al australiano Alexei Popyrin (47 mundial), que derrotó al argentino Tomas Etcheverry (31) por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3.