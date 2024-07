Alonso, crítico con las sanciones: "Le están quitando incentivos a intentar adelantar"

Fernando Alonso ha llegado a Silverstone con ganas de 'guerra'. Y ya que probablemente su Aston Martin no esté todavía para grandes batallas en pista, el asturiano ha vuelto cargar contra la FIA y a mostrar su rechazo al rumbo que está tomando la actual F1, en la que, según cree, las sanciones a cualquier tipo de maniobra arriesgada le están restando alicientes al campeonato.

El discurso de Alonso en la rueda de prensa previa al GP de Gran Bretaña ha empezado enmarcado en la polémica por el incidente protagonizado por Norris y Verstappen el pasado domingo en Austria. "Es difícil comentar. No vi los detalles, pero lo que pasa entre el 14 y 15 ni se ve ni tiene repercusiones", ha reivindado.

[Consulta el calendario de la F1]

A partir de aquí, Fernando ha sido crítico por las sanciones con puntos en la Superlicencia. En el Red Bull Ring, tras su incidente con Zhou, sumó dos más y ya está en 8, a solo cuatro de ser penalizado con perderse una carrera. "Creo que cuando se introdujeron los puntos fue para evitar a los pilotos peligrosos. Sólo para evitar maniobras peligrosas y por poner en peligro a cualquiera en la pista. Y creo que ahora estamos mezclando errores de conducción con ser temerario. En Austria cometí un error, golpee a Zhou y merezco una penalización de 10 segundos, como Nico conmigo, y o devuelves la posición, o tienes 5 segundos o 10 segundo, como ocurría siempre. Lo que no entiendo es el peligro que implican esas maniobras", ha reclamado.

"Le estamos quitando el incentivo a intentar una maniobra de adelantamiento. Porque si cometes un error en la carrera, serás penalizado con puntos. Así que a veces es mejor quedarse atrás, porque sólo promueven adelantamientos con DRS. Esto para mí está mal. Nunca hemos tenido tantas normas como ahora. No podemos adelantar en el pit lane, no podemos ir rápido en el pit lane. No podemos ir lento en pista. Básicamente no podemos hacer nada y veces nos sentimos frustrados. Necesitamos encontrar una solución entre todos. No podemos dejar sola a la FIA en esto", ha dicho Alonso más conciliador.

Aston Martin, obligado a remontar

Después de terminar fuera de los puntos en Austria, relegado al fondo de la parrilla, el asturiano es ligeramente más optimista con vistas a la carrera de este fin de semana en Silverstone, donde tiene su fábrica Aston Martin, aunque reconoce que necesitan dar golpe de timón en las próximas citas antes del verano si quieren encarar con mejores perspectivas el segundo tramo de la temporada, que llega a su ecuador este domingo.

[Clasificación del Mundial de F1]

"Somos conscientes de que nuestros resultados no son lo suficientemente buenos. Necesitamos mejorar. Necesitamos volver a estar entre los diez primeros en cada carrera y sumar puntos. Y luego luchar por podios y por victorias como hicimos el año pasado. Aún no estamos en esa posición pero somos muy atractivos para ingenieros que llegan y más gente, por nuestra fábrica y el proyecto. Hasta la carrera de Barcelona estábamos algo confusos en la línea a seguir, pero en este momento tenemos una idea muy clara", asegura.

"Creo que Silverstone es otro circuito que sobre el papel debería ser difícil para nosotros con estas curvas largas y alta velocidad, pero espero que será mejor que los dos últimos", ha dicho Alonso, que ha sacado pecho de las instalaciones de última generación que se está construyendo Aston Martin gracias a la inversión del canadiense Lawrence Stroll: "Le doy un 10 sobre 10 a las nuevas instalaciones, creo que es muy difícil que cualquier otro equipo tenga lo que tendremos nosotros cuando estén terminadas. El túnel de viento se abrirá más adelante este año, por lo que aún queda trabajo por hacer, pero todo está progresando a buen ritmo", subraya.

Por último, Alonso también se ha referido también a la noticia del día en vísperas del GP de Gran Bretaña, el anuncio de que el júnior Oliver Bearman será piloto titular en Haas la próxima temporada. El asturiano, que a finales de mes cumple 43 años y es el más veterano de la parrilla, ha valorado positivamente la llegada del joven británico, de 19, a la parrilla: "Creo que hay que tener suerte, aprovechar las oportunidades y estar en el lugar correcto en el momento correcto. Hoy en día las academias y simuladores de F1 ayudan, pero hay muchos pilotos talentosos en F3 y F2 y sólo se eligen uno o dos cada año o cada dos años", ha recordado.

"Los pequeños detalles marcan la diferencia, a mí me pasó lo mismo, tuve mucha suerte cuando tenía 19 años de poder probar el Minardi, hacerlo bien y luego tener la oportunidad con Minardi y Renault. Pero también hubo muchos otros pilotos talentosos en mi generación que no llegaron, así que hay que aprovechar la oportunidad".