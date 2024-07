Jéssica Bouzas firma una hazaña para la historia en Wimbledon

"Empecé nerviosa y al final estaba como en casa"

La emoción se desbordó por completo en los ojos de Jéssica Bouzas nada más completar la victoria más importante de su carrera. Su equipo aplaudía desde su palco conscientes de que todo lo peleado merecía su recompensa y llegó contra todo pronóstico. Con la irradiante personalidad que le caracteriza, la vilagarciana señaló sobre la misma hierba y con toda la pista central de Wimbledon escuchando, que “al principio estaba muy nerviosa, pero conforme ha ido avanzando el partido he ido encontrándome mejor. Y al final estaba cómoda, como en casa”. Y todo ello sin perder la sonrisa. En el quinto partido de su carrera sobre hierba, la arousana añadía que “estoy muy feliz, este es uno de los momentos más importantes de mi vida, de mi carrera, en esta pista, es asombroso. La atmósfera de este torneo es una de las más bonitas en las que he jugado”. Finalizó apuntando que “estaba nerviosa al principio, pero luego todo era agradable. Lo voy a celebrar con mi equipo, con el que he vivido momentos duros; ahora hay que disfrutar de este…”.