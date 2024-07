Ares consigue el primer triunfo de la temporada

La VI Bandera Cidade de Narón de traineras, que inició la Liga Galega de 2024, tuvo un campeón indiscutible en el Club Remo de Ares que pese a las circunstancias de la prueba, puso sobre la mesa su seria candidatura a la victoria final de la Liga Galega de Traineras-Trofeo Xunta de Galicia de Traineras 2024.

La regata, primera de la Liga A, hubo que celebrarla por sistema de persecución y contrarreloj con los doce equipos que militan en esta serie. Al descolocarse las boyas de salida antes del comienzo y cuya corrección no se pudo realizar, por ello se acordó establecer este sistema, que no convenció a nadie, pero no había otra forma para celebrar la prueba primera que iniciaba esta Liga Galega 2024.

Se disputaron tres series contrarreloj y con el sorteo abierto, al ser la primera regata de la Liga, no obstante se pudieron ver a varios equipos que al estar en series distintas no tenían referencias previas. Y si el vencedor fue Ares, que fue el equipo que fijó los mejores parciales, también estuvo muy cerca, Tirán-Pereira, segundo, Chapela-Wofco, tercero y Castropol. Mientras los otros equipos sufrieron cronos que tendrán que mejorar en próximas citas, para confirmar también sus aspiraciones de este año.

La primera prueba de la temporada confirmar lo que se sospechaba y es que las traineras que han llegado desde la ACT son las que más opciones van a tener de estar en la pelea por el título. Lo que sucede es que Ares logró un importante margen sobre Tirán en esta ocasión. Y gran papel para Chapela que confirma su gran mejoría, la progresión que viene manteniendo desde hace tiempo y que ya la tiene colocada entre las mejores de la Liga Gallega A. Samertolaméu, en cambio, parece apuntar a que va a ser un año complicado para ellos.

Clasificación:

1. Ares, 20.07:43; 2.Tirán-Pereira, 20.18:90; 3.Chapela-Wofco, 20.21:15; 4.Castropol, 20.32:91; 5Samertolaméu-Fandicosta, 20.58:49; 6. Rianxo, 21.02:23; 7. Mecos, 21.07:32; 8.Cabo Cruz, 21.10:58; 9.Narón, 21.13:18; 10.Urme, 21.18:16; 11.Mugardos, 21.18:52; 12.Cesantes-Rodavigo, 21.29:45.