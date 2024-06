Arrancan las eliminatorias en la Vigo Cup

La Vigo Cup entra en la fase seria. La organización, que ha detectado un comportamiento excelente en la fase de grupos –muy pocas sanciones–, también quiere avanzar cada año en aspectos que mejoren el juego. Así, este viernes por la mañana en los partidos que se disputen en Cotogrande, luego por la tarde en el Baltasar Pujales y el sábado en toda la jornada en Navia, los jugadores que compitan podrán testar la cinta protectora craneal. Desarrollada desde la pandemia, esta banda de la firma Proteckthor absorbe una parte del impacto del balón, reduciendo las posibilidades de una lesión. En abril, esta cinta fue presentada en el Galicia Sportech Congress, en la facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidade de Vigo. Belarmino Alonso, “Milucho”, miembro de la organización, tomó nota y, con el visto bueno del Concello de Vigo y de la Federación Gallega, el torneo vigués ha apostado por promover esta iniciativa. “Estamos muy contentos de aportar nuestro grano de arena”, sostuvo Milucho.

Sub 7

Triple empate en cabeza, aunque con “trampa”. La UD Santa Mariña, que goleó, es el tercer líder de la liguilla en otras tantas jornadas, igualado a 6 puntos con Rápido de Bouzas (invicto) y Victoria, que se impuso al Alertanavia con un gol en propia puerta al final del choque. El equipo de Cabral y el de Coia tienen un partido más que los boucenses. Hoy, cuarta y penúltima jornada clasificatoria. Victoria y Rápido confrontan sus opciones en el campo anexo al Pahiño (16:15), mientras el Santa descansa. En el conjunto rapidista juega Tomé Curiel, que está sobresaliendo como ya hiciera el año pasado en el torneo de fútbol sala, en el que lideró a su equipo al título de pista.

Sub 8

Victoria A y Matamá A, directos de cabeza a cuartos de final mañana El vigente campeón, el Rápido de Bouzas A, se metió como segundo de su grupo, el G, enderezando el rumbo inicial –derrota contra el Matamá–. Eso le ha costado irse a octavos, esta tarde en Navia. Con partidos desde las 17:15, los aurinegros se miden al Racing de Castrelos, primero e invicto en el Grupo B.

Celebración en Navia. / Marta G. Brea

Sub 10

Comienzan los cruces por el campeonato. A Pirucha, en San Miguel de Oia, acoge los dieciseisavos de final a las 10:00 (Coruxo A-Lavadores y Victoria A-Rápido de Bouzas C), 11:00 (Areosa A-Santa Mariña B y Casablanca-Santa Mariña C), 12:00 (La Guía A-Racing de Castrelos C y Racing de Castrelos A-San Miguel) y 13:00 horas (Santa Mariña A-Coruxo B y Victoria B-Colegio Hogar). Los vencedores de los partidos se cruzarán ya por la tarde en octavos, que no repiten escenario: Meixoeiro (19:30 y 20:30 horas) y Samil (18:30 y 19:30).

Por la parte superior del cuadro, ya clasificados para octavos, los campeones de los grupos A (Celta A) y B (Celta B), en duelo fratricida a las 19:30 en Meixoeiro. También por arriba y al mismo tiempo, Escuela Denis Suárez A, campeón invicto del Grupo C, y Arenas de Alcabre A, ganador del D. Los cuatro equipos cerraron sus tres compromisos con triunfo. De ellos, solo encajó (4 goles) el Arenas. En cuanto al cuadro inferior, van directamente a octavos Alertanavia A-Pereiró A y Rápido de Bouzas A-Rápido de Bouzas B, a las 19:30 ambos en Samil.

Sub 12

Los favoritos están en el cuadro de honor. Solo pasa un equipo del Celta porque hoy (12:00), A y B celestes se enfrentan en octavos en Meixoeiro. También han saltado directos a octavos el Candeán A y el Rápido de Bouzas A, en el mismo escenario y a la misma hora. El resto de cruces de dieciseisavos y octavos se repartirán entre Navia, Meixoeiro y Samil.

Femenino

El Casablanca A derrotó por 3-2 al Sárdoma CF en un emocionante encuentro y se queda al frente de la tabla y sin conocer la derrota. Este viernes concluye la liguilla para dar paso a las eliminatorias de semifinales y final, el sábado.

Uno de los goles de la jornada. / Marta G. Brea

Sub 14

El Baltasar Pujales (Bouzas) y A Xunqueira (San Andrés de Comesaña) serán la sede de los octavos de final, esta tarde. Casablanca, Coruxo FC, ED Val Miñor, Areosa A, Escuela Denis Suárez A y Santa Mariña A llegan invictos. Y dos grupos deciden su suerte aún esta mañana.

Sub 16

Areosa, Santa Mariña, Coruxo y la escuela Denis Suárez han colocado a sus equipos A y B en la fase decisiva. El Areosa y el Coruxo ya han coincidido durante el año en la liga gallega cadete de División de Honor, con reparto de triunfos (2-0 para el Areosa en su campo y 2-1 en Fragoselo). Y, si no hay eliminación previa, están destinados a verse en una semifinal. Diego García (Coruxo FC) cerró el campeonato liguero con 15 tantos (7 de penalti). Javier Mallo (12, uno de penalti) y Martín Vaquero (10) fueron las referencias goleadoras areosistas. Hoy, los octavos de final, todos en los dos campos de Cotogrande: Coruxo A-Colegio Hogar B (18:30), Coruxo B-Santa Mariña B (19:30), Alertanavia-Castrelos A (18:30) y Santa Mariña A-Areosa B (19:30). El resto de cruces, pendientes de los partidos matinales en el Baltasar Pujales y en Samil de los grupos A y E, que lideran el CD Choco redondelano y el Fursan Hispania dubaití.