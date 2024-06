La nueva apuesta del Club de Campo

Nada compensa una pérdida, pero hay cosas que ayudan a mitigarla. El Club de Campo de Vigo, que se ha quedado sin el Internacional de Tenis después de ochenta año de vida, disfrutará este fin de semana de una prueba internacional de primer nivel ya que acogerán la cuarta edición del Mundial de “Pitch and Putt”, esa versión reducida del golf que tan buena acogida en los últimos años y en el que se refugian jugadores que, por una razón u otra, no pueden afrontar un recorrido tradicional de golf.

Hace unos años el Club de Campo decidió apostar por esta modalidad. En 2022 estrenó su recorrido de dieciocho hoyos y decidieron hacer una apuesta y postularse para acoger el Mundial de la modalidad que la FIPPA (la Federación Internacional de Pitch and Putt) acabó por concederles. Para los no iniciados, este deporte básicamente consiste en jugar al golf en campos pequeños donde ninguno de los hoyos (son todos pares 3) puede tener más de noventa metros. Cada jugador mete en la bolsa únicamente tres palos que en realidad suelen ser siempre los mismos: el putter, el wedge y el sand wedge para las trampas de arena. La habilidad para jugar alrededor del green y para patear es la clave de todo. Su origen se cree que está en la decisión hace más de cien años de algunos hoteles de incorporar a sus instalaciones pequeños hoyos para que sus clientes aficionados al golf matasen el gusanillo cuando no pudiesen salir a un campo grande. Eso arraigó en algunos territorios (sobre todo en Irlanda y Gran Bretaña) hasta llegar al momentos actual en el que hay federación propia, campeonatos nacionales e internacionales regulados y miles de practicantes.

Los mejores especialistas del mundo en esta modalidad han estado en los últimos años acumulando puntos con la idea de ganarse su presencia en el Mundial de Vigo. Finalmente serán 162 los jugadores que estarán el fin de semana en el Club de Campo para participar en el evento. Estarán representados más de una docena de países además de España: Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Noruega, Australia, Chile, Eslovenia, Holanda, Portugal...Se enfrentarán durante tres días a un campo en el que el hoyo más largo apenas llega a los ochenta metros y el más pequeño es de 38 metros. El Club de Campo ha destinado 18.000 metros cuadrados a esta instalación.

Alejandro Saenz, el presidente del Club de Campo, resume la ilusión que tienen en el club por la disputa del Mundial: “Hicimos una apuesta y nos ha salido bien. Es un deporte que en España comenzó a expandirse desde Cataluña. Nosotros fuimos los primeros en Galicia en apostar por el Pitch and Putt y detrás han ido Domaio y Ourense”.

Orgullo

Saenz explica que “para el club es un orgullo enorme que nos hayan confiado la organización. Solo llevamos dos años desde que pusimos en marcha el campo y supone un espaldarazo para nosotros. La FIPPA dio el visto bueno a nuestras instalaciones y no podemos olvidar que tenemos una experiencia en organizar eventos internacionales como sucedió con el tenis”. Para el presidente del Club de Campo el éxito también lo será para la ciudad porque “vienen casi doscientos jugadores de fuera y por lo general son gente que viene acompañada de sus familias. Es una gran noticia para la ciudad y para su economía”.

Para que el Mundial de este fin de semana se convierta en una buena oportunidad de conocer la modalidad y las propias instalaciones del Club de Campo, la entrada al club durante todo el fin de semana será libre. El jueves 27 está previsto que se celebren los entrenamientos para que los jugadores reconozcan las instalaciones y el campo y a partir del viernes se celebrará cada uno de los tres recorridos. A mediodía del domingo (la última jornada) está previsto que arranque el partido de los tres jugadores que hayan acabado la jornada del sábado en primera posición.