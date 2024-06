Miércoles decisivo en la Vigo Cup

El Real Club Celta hizo los deberes y su equipo A de categoría Sub-10 ya está en los cruces por el título para defender su triunfo del año pasado. Del calor a una jornada nublada hay apenas veinticuatro horas y eso es lo que ha vivido el campeonato en el segundo de los siete días de competición. Por desgracia, la mañana empezó mal, con la lesión (rótula) de un futbolista cadete (Sub-16) del Balaídos CF.

El Concello patrocina el torneo internacional que gestiona VIDE y está apoyado por varios patrocinadores privados y, en especial, por FARO DE VIGO. Y desde que éste se abrió con el fútbol sala, es ésta la segunda lesión de importancia. La organización transmitió al club todo su ánimo para que lo traslade al futbolista y a su familia.

Y hoy miércoles, como en cada edición, día de decisiones. La mayoría de grupos y categorías definirán los equipos que jugarán por alcanzar la gloria o se conformarán con el cuadro de consolación de este campeonato.

Sub 7

Ya hay líder en solitario. Esta vez los marcadores fueron menos igualados y el Rápido de Bouzas comanda la tabla como invicto. En el campo de fútbol 7 anexo al Pahiño, el conjunto boucense derrotó 4-1 al Alertanavia; el vigente campeón, la UD Santa Mariña, firmó idéntico marcador frente al líder del lunes, el Victoria.

La liguilla de cinco equipos no decide el campeón a una sola vuelta. Tras la misma, que acaba este viernes y descarta al peor clasificado, el sábado se jugarán las semifinales y el domingo, la final. Siempre en Navia 3. Hoy miércoles, Coya-Santa Mariña (16:30) y Alertanavia-Victoria (17:15), con jornada de descanso para el nuevo líder.

Sub 8

Victoria A y Arenas de Alcabre en el Grupo A y Coruxo FC y Racing de Castrelos en el B han sacado billete para la fase por el podio. Solo dos campeones, los que se lleven los grupos A y G, irán directos a cuartos de final sin pasar por los octavos. El Escuela Denis Suárez, con dos triunfos, y el CD Coya, con una victoria y un empate, deciden el equipo que pasa como campeón del Grupo C (17:15, Navia 2).

En el E, el Areosa es líder invicto y tiene pie y medio en el cuadro de honor. El Matamá A (Grupo G) sigue eufórico: 8-1 a la UVCD Candeán. El campeón, el Rápido A, venció con holgura al Santa Mariña D y ahora se jugará el pase contra el Candeán (21:00, Navia 3).

Sub 10

El primer equipo céltico goleó a Matamá B y CD Coya y aseguró su pase a los cruces de mañana jueves. Hoy todavía debe dirimir la primera plaza con el Colegio Hogar, que suma cuatro puntos (Navia, 12:00). Es importante El conjunto que quede campeón de grupo se ahorra la ronda matinal de dieciseisavos en A Pirucha y accede a los octavos de final vespertinos en Meixoeiro. El Celta B juega hoy (13:00, Navia 2) contra el Matamá A para discutir qué equipo se alza con la primera plaza del Grupo B… o si se mete el Victoria B, también con opciones. Si ambos conjuntos célticos terminan en primer lugar, habrá un duelo fratricida en octavos de final este jueves en Meixoeiro (19:30).

Sub 12

La UD Santa Mariña A ha concluido la primera fase en la defensa del título con tres de tres victorias, 33 goles a favor y uno solo en contra. El Celta sellará hoy el pase tanto de su formación A como de la B -les basta un punto-. El equipo A Sub-12 es el B que el año pasado alcanzó los cuartos de final, en los que perdió frente a su primer equipo (1-4). El B céltico es prácticamente el mismo que hace un año defendía al Real Club Celta, como A, en Sub-10 y que perdió la final contra el Santa en los penaltis. Once de aquellos jugadores de la final repiten presencia en la Vigo Cup con este segundo equipo.

Femenino

Casablanca A y Sárdoma CF lideran la competición tras dos jornadas en Navia. El líder, por diferencia de goles (lleva 16 por ninguno encajado) ha tumbado ya a Balaídos CF y Casablanca C. El conjunto sardomista, compuesto por futbolistas en edad cadete y alguna del equipo B que compitió en 1ª Autonómica sénior, derrotó al B del Casablanca el lunes (7-2) y al Peñasco (4-0) este martes. En la tercera jornada, primer y segundo clasificado se verán en Navia (20:30) para desvelar el porcentaje de favoritismo que se pueden repartir a la espera de la final del sábado en Navia.

Sub 14

El defensor del título, Areosa A, está clasificado como primer del Grupo F tras ganar 4-0 al C de la UD Santa Mariña. Este jueves en A Xunqueira (18:30) comenzará los octavos, que se distribuirán entre este campo de San Andrés de Comesaña y el Baltasar Pujales.

Sub 16

Ocho grupos, treinta y dos equipos y casi 600 futbolistas entran en el día decisivo. El Areosa, habitualmente entre los favoritos de esta categoría, no pasó del empate contra la Escuela Denis Suárez A (1-1) en el Grupo D y todo apunta a que el liderato dependerá de la diferencia general de goles. El Coruxo A va firme (2-0 al Areosa B y 9-0 al CD Nieto) en el B mientras la segunda escuadra coruxista ya está en la fase del título por su trayectoria en el C junto al Racing de Castrelos, también clasificado. Hoy discuten el liderato (17:30, As Relfas).

El Fursan Hispania dubaití comienza hoy con sesión doble en el Grupo E. En Cotogrande, ante el Santa Mariña C (18:30) y el Victoria A (20:30). El tercer equipo de Cabral va lanzado aunque con resultados ajustados: batió al C del Racing de Castrelos el lunes (2-1) y este martes al Victoria A (1-0). Apunten en los cruces a Alertanavia y Santa Mariña B, invictos ambos y que en su duelo directo sabrán hoy quién manda (16:30, Cotogrande).