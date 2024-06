La candidatura de Balaídos al Mundial, en el aire

La elección de las once sedes que España aportará al Mundial de 2030 avanza pero todavía no ha concluido. Las informaciones han sido numerosas e incluso contradictorias durante las últimas horas. Y la reunión que esta tarde han mantenido la comisión directiva de la organización y representantes del Gobierno ha aclarado la situación, pero no la ha resuelto definitivamente.

De las quince candidatas que habían llegado a este tramo final de la selección, se caen definitivamente El Molinón (Gijón) y La Nueva Condomina (Murcia). Y a dos, Balaídos y Mestalla (Valencia), se les exigen cambios en su proyecto para seguir en liza. La documentación definitiva debe enviarse a FIFA antes del 31 de julio. Antes, el 17, se ha programado una reunión en la localidad marroquí de Agadir, donde todo debería quedar resuelto. La prensa madrileña asegura que será difícil que Vigo pueda solucionar esas carencias y reengancharse a la carrera. Su exclusión, independientemente de lo que suceda con Mestalla, supondría directamente la inclusión de Riazor entre las elegidas.

En algún momento de este largo y tortuoso proceso, se llegó a considerar tanto que podría haber dos sedes gallegas como que no habría ninguna. Hace ya tiempo, sin embargo, que se ha dado por segura una sede gallega. Y en ese pulso entre Balaídos y Riazor, el peso de los argumentos ha ido variando. Ninguno de los dos estadios cumple las exigencias de FIFA, especialmente el aforo, con su actual estructura.

Obras

Balaídos presentaba como ventajas que ya ha acometido buena parte de su reforma y necesitaba, por tanto, menor financiación. Desde el Concello de A Coruña se apuntaban problemas de financiación. Pero ese asunto quedó resuelto con la entrada en acción de la Xunta. Riazor compite ahora con un proyecto de reforma valorado en 101 millones de euros, entre los diferentes conceptos. La Xunta de Galicia asumiría el 40 % de las inversiones, la Diputación el 20 % y el Concello el 10 %. Del 30 % restante se encargaría una entidad privada, cuyo nombre se mantiene confidencial. Las obras en Balaídos, con los cambios adicionales si es sede del Mundial, costarían entre 60 y 75 millones. Se financiaría a partes iguales entre Concello de Vigo, Diputación de Pontevedra, Xunta y Gobierno.

En los últimos días había calado la lectura de que Riazor partía como favorita según los criterios de la Federación Española y que el Gobierno, en cambio, se decantaba por Vigo. Según apunta desde Madrid, esta tarde han pasado el corte Camp Nou, Stage Front Stadium del Espanyol, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, La Cartuja, Metropolitano, La Romareda, La Rosaleda, Gran Canaria y Riazor. El Molinón y La Nueva Condomina se caen. La continuidad del Nuevo Mestalla depende de que se solucionen las profundas diferencias entre el propietario del Valencia, Peter Lim, y el ayuntamiento. No han trascendido qué cambios se le exigen a Vigo para seguir en liza ni a estas horas se le ha comunicado a los responsables municipales.