Carlos Porto y Sofía Freaza, al calor de las hogueras

Al aroma de las sardinas asadas y del fuego de las hogueras, la ciudad cumplió ayer con una de sus grandes clásicos deportivos de cada año: la Carreira de San Xoán que reunió en las calles de la ciudad a varios centenares de atletas.

Momento de la salida de la carrera. | // MARTA G.BREA / REDACCIÓN

Sofía Freaza y Carlos Porto se impusieron en una carrera que tiene como gran particularidad la distancia (no llega a los ocho kilómetros) y la velocidad porque además es una prueba en la que se corre con desnivel negativo (se acaba por debajo de la altitud a la que se comienza). Dos atletas rápidos como Freaza y Porto (un mediofondista que no suele prodigarse en populares) encontraron ahí el mejor escenario para llevarse la victoria y levantar los brazos en la Plaza do Berbés. De hecho, por un día los grandes especialistas del Circuito Run Run Vigo se quedaron sin el habitual protagonismo.

Emilio Pérez, Carlos Porto y Pablo Camescasse. | // MARTA G.BREA / REDACCIÓN

En la carrera femenina Sofía Freaza (Comesaña) que ha hecho muy buenos resultados esta temporada en el circuito de populares de Vigo logró el triunfo al completar la carrera en un tiempo de 29:10. Por detrás de ella se clasificaron Patricia Varela (Runytri) con un crono de 29:30 mentras que el podio lo completó Noemí Alvarez (Delikia) la gran dominadora del Circuito Run Run Vigo que acabó en un tiempo de 29:52.

Los atletas, en sus primeras zancadas. | // MARTA G.BREA / REDACCIÓN

En la carrera masculina el triunfo en la carrera fue a parar a manos de Carlos Porto, atleta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra y uno de los consumados especialistas del mediofondo gallego. Porto se impuso en su ciudad con un tiempo de 23:48. Le siguió en el podio Emilio Pérez (Adas Proinor) que acabó en 24:10 y el podio lo completó Pablo Camescasse (Delikia) que acabó en 24:27. Los dos líderes del Circuito Run Run Vigo, Jose Alberto Bastos y Carlos Enrique Gutiérrez, finalizaron en cuarta y quinta posición.