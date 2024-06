España y China, aperitivo olímpico

España y China cierran esta mañana (12 horas, pabellón de As Travesas) el Torneo Ciudad de Vigo de baloncesto femenino que arrancó el viernes pasado. Un partido importante para los dos equipos, pues será el mismo partido con el que el próximo veintiocho de julio, arranquen los Juegos Olímpicos de París.

Foto de familia con los participantes del torneo 3x3 en la Plaza Vialia. | // MARTA G.BREA / raúl rodríguez

Un partido en donde ninguno de los dos entrenadores mostrará sus cartas, y en donde aprovecharán el encuentro para seguir preparando la cita olímpica, con minutos de juego para toda la plantilla, y entrenar los sistemas que, posteriormente, se emplearán en París.

Chinas y españolas están encuadradas en el grupo A, junto con las selecciones de Puerto Rico y Serbia. Un grupo complicado, teniendo en cuenta que solo las dos primeras selecciones se clasifican de forma directa para cuartos. Los otros dos equipos clasificados para la siguiente ronda, saldrán de los dos mejores terceros de los tres grupos que hay.

Por lo tanto, ese España-China de la primera jornada, a las 13.30 horas, puede resultar clave para encarrilar la presencia en cuartos.

A pesar de que es un encuentro de preparación, esta claro que tanto España como China van a querer llegar al primer partido de los Juegos con una ligera ventaja, aunque solamente sea moral.

Los dos primeros partidos del torneo de Vigo, han dejado claro que los dos equipos todavía necesitan rodaje. No obstante, no podemos olvidarnos que su preparación acaba de comenzar y, por lo tanto, lo que veamos esta mañana en As Travesas, no va a tener nada que ver con lo que podamos ver en Villeneuve D’Asq en la jornada inaugural.

En el conjunto chino destaca una de las torres del baloncesto mundial, Han Xu, que tiene 24 años y mide 2,11. Ayer, en el partido ante Turquía, su entrenadora probó muchas cosas con su juego. Comenzó jugando en ataque muy lejos del aro, para bloquear las entradas de sus compañeras. A medida que pasaban los minutos, se fue metiendo más bajo los aros, y está claro que con los brazos estirados, es muy complicado molestarle a la hora de los lanzamientos a canasta.

El partido de esta mañana se presenta muy abierto, sobre todo teniendo en cuenta que los dos equipos están iniciando su preparación y todavía tienen mucho trabajo por delante. No nos olvidemos, que queda poco más de un mes por delante antes de ese primer partido de los Juegos.

Lo que está claro es que el equipo entrenado por Miguel Méndez estará esta mañana muy arropado desde las gradas del Pabellón de As Travesas. No se llenará, pero la afición de la ciudad estará una vez más con España.