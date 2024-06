El Celta C persigue un gran sueño

El Helmántico acoge hoy (18 horas, TVG2) el último duelo por el ascenso a Segunda RFEF entre el Salamanca UDS y el Celta C-Gran Peña, después de que el partido de ida en Vigo finalizase con victoria charra por (0-1) en un partido que tuvo como principal protagonista a un árbitro que expulsó con polémica antes del descanso al céltico José Rivera y anuló un gol legal a los locales en la recta final. Pese al atropello arbitral sufrido en Barreiro, los célticos viajan a tierras salmantinas con la ilusión de voltear el marcador adverso a base del buen juego que exhibieron la semana pasada incluso en inferioridad numérica.

El estadio donde Iago Aspas debutó como céltico en junio de 2008 y que acogió los partidos de la época dorada del equipo local en la máxima categoría volverá a presentar una gran entrada de aficionados (16.000 asientos) ante la expectación que el duelo por el ascenso a la cuarta categoría del fútbol español ha despertado en la ciudad universitaria, que incluso ya ha planificado la ceremonia institucional del ascenso, al que también aspira el equipo vigués en su despedida como filial del Celta para volver a denominarse Gran Peña a secas.

Luis Bonilla no podrá contar con Rivera, que ha sido sancionado con dos partidos por una supuesta agresión, que nadie vio, a un contrario. Sin embargo, el equipo celeste está convencido de poder superar la eliminatoria ante un Salamanca plagado de veteranos y con un buen centro del campo pero al que le costó más de lo esperado aprovechar el arbitraje favorable de Barreiro. Es más, acabó pidiendo la hora con un jugador más en el campo, ante la ofensiva de los locales en busca del gol del empate.

“Ese partido nos hace ser conscientes de lo que hay que sufrir para lograr un ascenso. La experiencia de no querer repetirlo de nuevo este domingo es fundamental, es una espinita que muchos tenemos y queremos quitárnosla”, apuntó Jehu Chiapas, entrenador mexicano del Salamanca UDS en referencia al primer duelo en Barreiro. “No nos va a ser fácil porque el Celta C Gran Peña tiene mucho peligro con sus transiciones y a través de la velocidad. Es algo que, creo, tienen interiorizado muy bien y tenemos que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Por mi cabeza no pasa no ascender. No podemos salir a especular ante un equipo así de complicado”, insiste Chiapas.

Viti Póveda es duda en el equipo salmantino, que quiere superar la mala experiencia que le supuso el año pasado la derrota ante el Sant Andreu por el ascenso que hoy intentará ante un Celta C-Gran Peña que viaja al Helmántico con la ilusión por las nubes para alcanzar un gran sueño.

