El Bembrive despierta del sueño

1. Bembrive FS (0+1): Iria Varela; Lucía González “Lutxi”, María González, Clau, Mar Fernández -cinco inicial-, Bea Mateos, Laura Centeno, Andrea Rivero, Jessi Lores, Lucía Osorio, Lucía Casal “Luca” y Antía Boullosa. 2. Lainco Rubí (2+0): Anna Muniesa, Élida Tortosa, Arantxa Medina, Sandra García (1), Sandra Navarro -cinco inicial-, Ana Gómez, Claudia Río (1) y Marta Luján. Árbitros: Iván Feliz y Jorge Otero (Delegación de Ourense). Amarilla a las locales Clau y Andrea y a Sebas, y a las visitantes Medina, Gómez y Navarro, que fue expulsada por su segunda amarilla (min. 39). Goles: 0-1 (min. 16), García. 0-2 (min. 17), Rio. 1-2 (min. 35), Clau. Incidencias: Polideportivo Vicente Álvarez. Lleno a rebosar. Partido de vuelta de la segunda y última eliminatoria, play-offs de ascenso a 1ª División Iberdrola. Acudieron la alcaldesa pedánea de Bembrive, Patricia Otero, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como el concejal de Deportes, Manel Fernández. Asistió también el vicepresidente de la RFGF, Fernando Iglesias.

Cosas del deporte. El Bembrive FS cierra la temporada con su primera derrota liguera en casa en toda la campaña (diecisiete partidos) y el mal sabor de boca de dos derrotas consecutivas ante el Lainco Rubí, superior en su mortal contragolpe, con una portera excelente y un rigor atrás fundamental. Se quedan sin ascenso las viguesas que estaban obligadas a una remontada heroica tras el 4-0 de la ida, pero que no dejaron de intentarlo en una tarde de gran ambiente en el Vicente Alvarez de Bembrive. Llegaron a las puertas del cielo, pero nadie abrió.

La pena se apoderó de las jugadoras tras el pitido final. | // PABLO GAMARRA / REDACCIÓN

¿Justo? No. El equipo de ”Pitu” García ha hecho una campaña extraordinaria, pero pagó muy caro el mal primer tiempo en La Llana. Sí presionó, sí achuchó el primer cuarto de hora, pero su pegada fue un punto inferior a la del rival, pocas veces encontró la mejor dirección y cuando lo hizo, o la zaga rechazaba bien posicionada, o la portera, igualmente notable, atajaba. De esas situaciones frustrantes en las que no parece haber huecos.

El Vicente Alvarez se llenó para asistir al partido decisivo por el ascenso. | // PABLO GAMARRA / REDACCIÓN

El Bembrive apretó, pero no noqueó. Pegó, pero no hizo el daño suficiente. Clau, María y Lutxi buscaban la portería. Sin suerte. ¿Y el Rubí? Medina salió al contragolpe para romper el 0-0… e Iria, la guardameta juvenil, daba aire a sus compañeras y a la afición (min. 10). No sería su última parada y, de hecho, fue la mejor de su equipo.

En el minuto 11, la primera señal de que nada iba bien. Andrea Rivero cometía una absurda falta en mitad del campo y el Bembrive, que ya había recibido cinco, era castigado con un doble penalti. Medina, zurdazo alto. La grada respiraba. Al menos la mayoría, porque había un puñado de seguidores del Rubí también al borde del ataque de nervios.

“Pitu” metía a María, la capitana, como portera jugadora cada vez que había un balón a saque de banda (min. 11). Seguían sin apuntillar. Las catalanas cometían pocos errores atrás con Élida de cierre. Si no marcas, no haces dudar a tu rival. Una falta de saque de la portera visitante conllevó la mejor ocasión local: doble remate de Clau, sin fortuna. El Rubí era un muro y su velocidad al contragolpe, endiablada.

Y llegó el descontrol. Dos oportunidades casi seguidas de las visitantes. Primero Élida y después Navarro. Partidazo de Iria Varela. Tanto no pintaba bien que Bea Mateos perdía de forma inocente un balón en media pista, siendo la última defensora, que aprovechaba Navarro para irse sola y batir a Varela a 4:53. A 2:51, Sandra García, sola otra vez, evitando Iria. Pero las verdes habían entrado en bucle y llegó el segundo. Otra falta, esta vez de “Lutxi”, y Navarro al doble penalti. Evitaba Iria el tercero.

En la segunda mitad, el Bembrive volvió a centrarse inicialmente. Mar, muy clara, María, Clau y “Lutxi” buscaban puerta. Al menos, el empate o el triunfo. Ni eso. Las de David Parrilla volvían a asustar en el contraataque, pero Iria estaba colosal. Llegó el gol de Clau, pero el quinteto catalán se llevó el triunfo y la eliminatoria.

La temporada 24/25, el Bembrive FS continuará en 2ª División. Su primera competición será la Copa de la Reina, para la que por tercer año consecutivo se ha clasificado.