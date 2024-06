España acusa la falta de horas de vuelo

59 - España (16+17+15+11): Mariona Ortiz (2), Leonor Rodríguez (6), María Conde (11), Laura Gil (2) y Paula Ginzo (8) -equipo titular- María Araujo (3), Casas (10), Leticia Romero (6), Andrea Vilaró (2), Martín (5), Hermosa y Awa Fam (4). 47 - Turquía (10+15+7+15): Erdogan (2), Fitik (14), Bayram (13), Guner (6) y Yildizhan (9) -equipo titular- Akalan (-), Kurtulmus (-), Ozen (-), Atas (2), Gul (-), Uzunoglu (1), Yilmaz (-) y Simsek (). Árbitros: Alberto Sixto, Sergio Manuel y Sandra Sánchez. Incidencias: Encuentro del Torneo de Vigo disputado en el pabellón de As Travesas ante unos 2.500 espectadores.

Le chirrían aún las bisagras a España a más de un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos. En el primer partido de preparación para la cita parisina el equipo de Miguel Méndez dio una imagen irregular en la primera jornada del Trofeo Ciudad de Vigo. Ganó a Turquía (que no ha acudido con su mejor formación a esta cita) con facilidad, pero dio evidentes muestras de la falta de rodaje y acusó la falta de algunas de sus piezas más importantes. No solo las que están aún en Estados Unidos sino las que ayer se quedaron sin vestir (Alba Torrens sin ir más lejos). Buen nivel defensivo en general de las de Méndez que tuvieron momentos interesantes aunque sin llegar a hacer un cuarto redondo. Eso llegará con el tiempo e incluso el domingo por la mañana en As Travesas (12:00 horas) en el partido más interesante del fin de semana ante las chinas seguramente ya se vea otra cosa. Lo de ayer se trataba de quitarse el hollín por la inactividad, ir cogiendo el ritmo con el que tendrán que llegar a París dentro de cuatro semanas y conceder minutos a las dos jóvenes promesas que Méndez ha incluído en la lista para que se vayan integrando en el grupo (Awa Fam e Iyana Martin) de cara al futuro.

María Araújo y Paula Ginzo. / // MARTA G.BREA

El partido arrancó con un parcial de 7-0 a favor de España que dio una idea completamente equivocada de lo que iva a ser el partido. Demasiada fluidez inicial para un equipo que esta semana ha comenzado su preparación para los Juegos. Un comienzo eléctrico de un equipo que parecía estar deseando encontrarse con un rival al que medirse después de la “pesadez” que suele acompañar las concentraciones y los procesos de preparación. Pero pronto se impuso la lógica de esta clase de partidos. España se atascó y no tardó en poner en evidencia uno de sus primeros problemas: el tiro exterior. Las de Miguel Méndez estuvieron algo negadas en ese aspecto. Eso unido a un bajón en la intensidad permitió a Turquía acercarse en el marcador. Fue el momento del seleccionador vigués de darle el primer toque a sus jugadoras. 16-10 fue el resultado del primer cuarto con buenos minutos de la gallega Paula Ginzo que dejó en evidencia su facilidad para el tiro de cuatro-cinco metros. Una suerta cada vez más complicada de ver pero donde la gallega es infalible. También asomó por el partido María Araújo, que viene de sus dos meses en Turquía donde ha tratado de olvidarse de la lesión de rodilla que se llevó por delante el pasado Europeo y buena parte de la temporada. Ayer la viguesa, en su regreso a casa, demostró que con ritmo de partidos pronto será una pieza esencial para Miguel Méndez.

Miguel Méndez, durante el partido. | // MARTA G.BREA / REDACCIÓN

El segundo cuarto decidió animarlo el seleccionador turco que se enredó con los árbitros de una manera algo incomprensible y acabó expulsado tras dos técnicas consecutivas. Un episodio difícil de interpretar por el momento, por el escenario, por todo...Sus jugadoras se sintieron casi tan perdidas y desorientadas como los testigos de la escena y España se escapó de mano de Queralt Casas. Turquía eligió una zona para tratar de frenar el intento de escapada española, pero las de Méndez cobraron una buena ventaja para llegar al descanso por delante 33-25.

El tercero fue el mejor de las españolas que se escaparon de forma clara en el marcador. Mejores ajustes en ataque trajeron como consecuencia su parcial más productivo (18 puntos). Tampoco era para tirar cohetes, pero las de Méndez pusieron tierra de por medio, aunque persistieron los problemas de fluidez y en el tiro. El 51-34 a falta de cinco minutos fue el de mayor diferencia entre los dos equipos aunque las turcas consiguieron reducir un poco esa desventaja.

El cuarto final fue un caso aparte porque Méndez hizo aún más pruebas. Probó a María Araúja como cuatro con la idea de aprovechar su movilidad y concedió minutos a jugadoras que no tendrán tanto protagonismo a medida que evolucione este periodo de preparación. A España le costó un mundo anotar y eso permitió a Turquía acercarse por momentos y maquillar un partido que parecía resuelto antes de comenzar. Hoy se enfrentan las turcas con China y mañana llegará el España-China que resolverá el Ciudad de Vigo y dará una idea más exacta del estado de la selección de Miguel Méndez.

Miguel Méndez: “Hemos mostrado lo que queríamos”

Miguel Méndez se mostró satisfecho con la imagen que su equipo en el primer partido de la fase de preparación para los Juegos Olímpicos de París, en el que derrotó con comodidad a Turquía (59-47) en la jornada inaugural del Torneo de Vigo. “Es verdad que hemos podido estar un poco más finos a la hora de acabar las jugadas tanto debajo como desde la línea de tres puntos porque hemos tenido muy malos porcentajes, pero en líneas generales hemos mostrado un poco lo que queríamos.”, afirmó. Para el técnico gallego este partido es “un paso más” en la preparación antes de afrontar el test más exigente el próximo domingo contra China, vigente subcampeona del Mundo y primer rival en París de las españolas. “Será un rival mucho más potente. Es un partido importante del que trataremos de sacar conclusiones porque nos permitirá ver sus respuestas a lo que le vayamos proponiendo”.