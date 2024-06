¿A qué juega esta Inglaterra de Southgate?

Inglaterra acabará pasando a octavos de final en esta Eurocopa. Seguramente, incluso, acabará llegando lejos superando eliminatorias por sometimiento -con una plantilla como la inglesa, con jugadores de primer talento mundial en todas sus líneas, esta opción es más que esperable-. Sin embargo, nada podrá negar el hecho de que, por ahora, el combinado de Gareth Southgate es una de las grandes decepciones del torneo continental en Alemania.

El inicio de torneo de los 'Three Lions' no ha podido ser más deprimente. Después de una fase de preparación con amistosos que alertaron a los aficionados del pobre nivel del equipo en general, a la hora de la verdad las carencias ha acabado saliendo a la luz. Un debut deslucido contra Serbia (0-1) donde se consiguieron los tres puntos de pura casualidad se convirtió en el primer aviso. Sin embargo, el empate contra Dinamarca (1-1), con mucho sufrimiento, no ha hecho más que hacer saltar todas las alarmas de la selección nacional.

Southgate, el principal señalado

Inglaterra sigue buscando, en el octavo año como seleccionador nacional de Gareth Southgate, una identidad propia que permita poder competirle a los mejores combinados de Europa. Sus partidos son un calco detrás de otro; el ritmo bajo, donde suceden pocas o casi ninguna cosa en las áreas, es la tónica habitual de un equipo que quiere valerse de la calidad extrema de su plantilla para sacar sus partidos adelante... aunque no siempre basta con esto.

Kane no se está encontrando tampoco con sus compañeros / EFE

Bellingham, Saka, Foden, Rice, Alexander-Arnold, Kane, Palmer... ¿Qué más se puede pedir en una selección que estrellas en todas tus líneas para poder disputar un torneo internacional? El combinado inglés, que parece un auténtico All Stars con algunos de los mejores jugadores del mundo, ofrece en sus partidos un rendimiento inversamente proporcional a la calidad de sus estrellas. La situación es preocupante cuanto menos.

El principal señalado no podría ser otro que Gareth Southgate. El seleccionador nacional tiene muchos problemas que solucionar si quiere llegar lejos en la Eurocopa, empezando con la discutida posición de mediocentro de Alexander-Arnold o el ninguneo a una de las estrellas de la pasada edición de la Premier League, Cole Palmer. Su ausencia es casi un crimen llegados a este punto, especialmente conociendo el rendimiento del mediapunta del Chelsea esta temporada donde se ha echado el equipo a sus espaldas él solo.

El mundo al revés

No es, sin embargo, el único señalado del equipo. Gareth Southgate no puede convertirse tampoco en un escudo permanente donde ocultar las carencias de muchos jugadores cuando se visten la elástica de los 'Three Lions'. Foden no es el mismo que en el Manchester City, Kane estorba el juego que pretende realizar Bellingham mientras que Rice parece más perdido que nunca después de completar una temporada excelente en el Arsenal. El mundo al revés...

¿Qué solución le queda ahora a Southgate? Su situación parece ser, de momento, ciertamente preocupante. Sus decepciones no se tratan de un primer aviso que corregir en el futuro, parece evidente que se trata de un problema de fondo que no se solucionará de la noche a la mañana. Mucho tendrá que cambiar las cosas un entrenador que ha sorprendido declarando que uno de los principales problemas del equipo es que no tienen un relevo natural de Kalvin Phillips...

Su primera reválida será este próximo martes contra Eslovenia (21:00h), un partido que se presenta más importante a nivel anímico que a nivel de resultados. Su clasificación a octavos de final es prácticamente un hecho, aunque hacerlo de esta manera sería, como mínimo, deprimente. Solamente el tiempo dirá hasta donde llegará esta Inglaterra de Gareth Southgate...