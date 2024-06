Luis De la Fuente: “Tendremos que dar la mejor versión”

Luis de la Fuente, seleccionador español, habló abiertamente de la creación de un nuevo estilo para España, respetando el pasado y sin renunciar al “fútbol control”, pero con nuevas características por las virtudes de sus futbolistas, dando prioridad “a ganar”.

“Intentamos ser superiores a los rivales interpretando cada situación de juego y cada fase. Tenemos jugadores para tener diferentes registros y son las características de los jugadores los que nos ofrecen posibilidades. No renunciamos a nuestra esencia primera, a un fútbol control, de combinación, pero a la vez los tiempos han ido cambiando el fútbol hacia transiciones más rápidas”, analizó.

“Hay que saber atacar a los rivales sin darles tiempo a replegarse. Intentamos interpretar esos escenarios adaptando las características de los futbolistas. No queremos hacer un estilo diferente a España, queremos crear un estilo que nos ayude a ganar”, matizó.

Además, dejó claro que para superar a una selección como Italia en la segunda jornada de la Eurocopa 2024, deberán adaptarse al rival e igualar la intensidad que muestra en cada partido.

“Estamos preparados para trabajar en el barro, en la grúa y en el despacho, para todo. El partido no nos va a sorprender, sabemos la competitividad de Italia y tenemos que estar a un nivel similar porque si no, no habrá partido. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar”, advirtió.

De la Fuente equiparó el momento de ambas selecciones, llegando a reconocer que son dos equipos que se pueden mirar al espejo y ver muchas similitudes.

“Italia es un equipo con bastante similitud al nuestro. Está en formación, ha cambiado recientemente de seleccionador, tiene gente joven que conocemos muy bien porque nos hemos enfrentado en distintas categorías”, dijo.