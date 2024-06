“España me hizo futbolista cuando no era nadie”

Robin Le Normand, (27 años, Pabu) ha vivido muy rápido desde que llegó hace nueve años a San Sebastián. Del filial donostiarra tuvo que ganarse con mucho sudor su pase al primer equipo y llegar a la selección española gracias al gran interés que Luis de la Fuente tuvo en él. Eligió España, se siente agradecido, aunque ni mucho menos entierra sus orígenes franceses.

–¡Qué manera de empezar la Eurocopa! Vaya susto con la nariz rota de Kylian Mbappé.

–Sí, lo vimos y son cosas que duelen. A mí también me ha pasado, aunque forma parte del juego. Son momentos duros.

–Estamos viendo un inicio de torneo muy intenso...

–Hay mucho nivel y es cierto que todos los partidos están resultando duros.

–¿Con qué sensación terminó el primer encuentro frente a Croacia?

Siempre hay cosas que mejorar, pero demostramos lo que hacemos siempre: tener la pelota, intentarlo, variar nuestro juego con las transiciones...así que nos fuimos muy contentos.

–¿Le dejó especialmente contento la contundencia que tuvieron en defensa?

–Sí, en líneas generales estuvimos bien, aunque siempre hay matices y cosas para mejorar.

–¿La consigna en el juego desde atrás es salir siempre nítidos o es mejor no complicarse la vida si el rival les presiona?

–A día de hoy todos los jugadores tenemos que ser muy completos. Hay que saber hacer de todo, aunque es verdad que en partidos importantes también hay que saber jugar fácil.

–¿Se está adaptando a un juego distinto a la Real Sociedad, donde elaboran mucho más con Imanol?

–No estoy muy de acuerdo. Con la Real Sociedad tenemos más margen para trabajar, llevamos cinco años juntos y está claro que nos conocemos más. Con la selección disponemos de menos tiempo y debemos conocernos más rápido.

–¿Por tanto, siguen con la idea de presionar fuerte tras pérdida y tener el máximo de tiempo la pelota, aunque perdieran la posesión frente a Croacia?

–Es nuestra intención. Aquí hay mucho nivel y todos los equipos intentan complicarte la vida.

–¿Cree que España tiene equipo para ganar la Eurocopa?

–Claro que hay que creer en ganarla. El grupo es fenomenal, todo el mundo compite, todo el mundo exige la mejor versión. Eso es lo importante. Y hay calidad en cada línea.

–¿En el vestuario tienen la impresión de que Unai Simón no dijo nada del otro mundo pese al revuelo por sus declaraciones sobre la política y el fútbol a raíz de las declaraciones de Mbappé?

–Hay que respetar la opinión de cada uno y hay que respetar a Unai. Lo que dijo tiene sentido. No somos especialistas en política y es difícil opinar sobre algo que no sucede en tu país.

–¿Cree que a los futbolistas se les exige de forma injusta opinar siempre sobre cualquier tema?

–Es eso, y está claro que cada uno elige su responsabilidad. Quien quiere hablar lo puede hacer y hay que respetarle porque hay libertad de expresión. Igual que tenemos que respetar a quien no quiera opinar porque no conoce bien la materia que se trata o el debate.

–¿Para usted es incómodo hablar de cosas que no sean de fútbol?

–Cuando no sabes bien el objetivo, no conoces el debate, no hay que hablar porque no aportarás nada.

–Volviendo al fútbol, ¿piensa que la Eurocopa puede ser un punto de inflexión en su carrera?

No lo veo así. Voy a seguir en mi línea de trabajar. Estoy rodeado de gente muy buena y quiero aprender de futbolistas como Nacho, Dani Carvajal o Rodri. Tengo 27 años, me queda mucho por delante y trabajo para aprender de ellos.

–Pero no me negará la repercusión que tiene una Eurocopa.

–Está claro, pero no me pongo más presión. Al final es muy importante porque representas a mucha afición y lo quieres hacer bien, pero en realidad son partidos de fútbol.

–Permítame que le pregunte por Lamine Yamal, ¿qué le parece este chico?

–Es alguien impresionante. Tiene madurez con 16 años y un talento que no sé cómo decirlo, descomunal. Es talento puro, decide bien, cuando hay que jugarse el uno contra uno, cuando no hay que hacerlo... nos aporta mucho.

–¿Qué hacía usted con 16 años?

–Jugaba a fútbol, pero no a este nivel.