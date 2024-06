Aquella vieja amistad

Cuando concluyó el partido en La Roda, aquel 21 de junio de 2010, Gustavo Falque y Eugenio Dopeso se buscaron para fundirse en un abrazo. El Coruxo había ascendido a Segunda División B. Hoy, el equipo verde se mantiene en una categoría equivalente, Segunda RFEF. Pero Falque y Dopeso ya no se abrazan. En noviembre dirimirán sus diferencias en el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Vigo. Dopeso, antiguo presidente, sospecha que el vigente, Falque, está cometiendo “irregularidades económicas y financieras” en su gestión. Ha reclamado el acceso a toda la documentación. Falque se niega. La jueza Lidia Grandal decidirá.

Es otro capítulo en la historia de una vieja amistad convertida en rivalidad. Dopeso fue presidente entre 1992 y 1993. Gustavo Falque entrenaba al equipo. A Dopeso le tocó destituirlo contra su voluntad, a votación de los demás directivos. Ambos se distanciaron del club a la vez que conservaban su relación. Dopeso pasó siete años fuera del Coruxo. Cuando se reincorporó, quiso captar a Falque y éste aceptó regresar como mandatario. Dopeso ejerció como vicepresidente y posteriormente como delegado. Y aunque cesó en ese cargo un par de años después del ascenso, en 2018 aún se alineaba junto a otros expresidentes en apoyo de Falque, enfrentado a Rafael Louzán en los comicios de la Federación Gallega.

Es todo pasado. En 2022, Dopeso apostó por Israel Fernández Alvariño en las elecciones del Coruxo. Ganó Falque por 450 votos a 53. Dopeso aún defiende hoy en día que “en las últimas elecciones ya hubo muchas irregularidades. Hubo un fraude electoral. El presidente de la mesa no se enteraba de nada y era miembro de la junta directiva. El secretario, pidiendo el voto para él y amenazando a los jugadores de la primera plantilla en Fragoselo de que tenían que votar por Gustavo. Llegas a votar y ves que hay una empleada del club con las papeletas en la mano para que le voten y no hubo control. Sabemos que se han duplicado carnets de socio”.

Dopeso atribuye esas supuesas maniobras a que “tiene miedo de que se descubra todo lo que hay ahí”. Menciona “líneas de crédito que tiene el club, con préstamos que han pedido y no han dado ninguna explicación. El presidente no nos da en la asamblea ninguna clase de cuentas”. Menciona los ingresos de cafetería y cantina, que pasaron de 90.000 a 345.000, lo que desde el club explican como un simple cambio entre neto y bruto.

“Lo que buscamos es que el club sea transparente. Desconfiamos que hay algo fuera de lo normal”, indica Dopeso, que menciona que Falque “está aplicando unos estatutos que están impugnados”, lo acusa de tener “el fútbol base totalmente abandonado” y afirma que “hay indicios y pruebas” de que el actual dirigente quería iniciar la conversión en SAD “con Iago Falque”. Matiza, no obstante: “Yo no pido que el señor Falque no siga en el club, quiero que siga porque creo que hace, hacía, una buena gestión deportiva. Pero a nivel social, fatal. El club es de los socios, no de él”.

Gustavo Falque ha declinado realizar declaraciones, aunque rechaza todas las acusaciones y estudiará las manifesaciones de Dopeso por si procediese entablar acciones legales.