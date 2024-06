Paula Ginzo, del dolor a la gloria

A Paula Ginzo la reclaman en su Santoña natal, donde en 2018 le entregaron la ‘anchoa de plata. La decantan como gallega su apellido, su traslado a Ourense cuando apenas había cumplido los dos años y ese acento que es un rumor del Miño. “Me encanta llegar a los sitios y que la gente hable parecido a mí”, sonríe Ginzo, que confiesa sentir “morriña” viviendo fuera. La infancia es siempre la patria verdadera. “Estoy supercontenta de estar por la tierra”.

Ha llegado Ginzo a Vigo para redondear el final feliz de una campaña de trama laberíntica, que amenazó con drama. En verano de 2023 pasó del Ensino al Barcelona. Se acababa de proclamar subcampeona europea. Contratiempos propios y desazones colectivos empañaron su apuesta. Una operación de hombro la apartó del Preolímpico. La crisis institucional azulgrana torpedeó el proyecto. La plantilla salvó la categoría, pese a la certeza de que el club acabaría vendiendo la plaza. “Ha sido una temporada sobre todo muy dura en el Barça pero conseguimos los objetivos. Como deportista, mi trabajo estaba hecho, así que estoy contenta”, resume.

El baloncesto le había reservado una compensación. El Valencia, torpedeado en su juego interior por la lesión de Raquel Carrera, la fichó a mediados de abril, como refuerzo en el play off. Ginzo se ha proclamado campeona de Liga. “Se me quitó el mal sabor de boca con el Valencia. Estuve muy a gusto. Y ganar la Liga, qué voy a decir... Fue llegar, besar el santo y terminar. Y ahora tengo la oportunidad de volver a estar aquí con las mejores. Quiero disfrutarla”.

Afronta la concentración, además, con su nuevo contrato con el Jairis murciano ya firmado. “Quería venir a la selección y no tener que hablar con mi agente ni pensar en nada más que en rendir”, explica. “También mis descansos son para desconectar”.

Ginzo no forma parte del núcleo imprescindible. Como jugadora de rol, no obstante, su rendimiento agradó a Miguel Méndez en el Europeo. La ourensana añade su excelente tiro de media distancia a su fiabilidad táctica. Ella espera superar el corte: “Es dar el máximo nivel en cada entrenamiento y en el día a día. Depende de muchas cosas quiénes serán las doce finales. Yo intentaré ofrecer mi mejor versión. Si es suficiente, bienvenido sea. Si no, daré las gracias por la oportunidad y ya está”.

Es y se siente, en cualquier caso, parte de un equipo “muy ambicioso y muy competitivo”, a la vez que realista. “También sabemos que están las mejores selecciones del mundo. Tenemos un grupo complicado. Estamos en buenas manos. Como dice Miguel, no somos las más fuertes, las más talentosas, pero la táctica y la técnica la tenemos. Vamos a Lille a intentar plantearlo lo mejor posible y poder llegar a París”, concluye.