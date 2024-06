Mbappé enciende la alarma política antes del debut

Desde que el presidente Emmanuel Macron disolviese la Asamblea Nacional de Francia tras las elecciones europeas, ganadas por la extrema derecha de Marine Le Pen, la campaña para las legislativas (30 de junio, primera vuelta; 7 de julio, la segunda) está presente en las ruedas de prensa de la selección francesa en la Eurocopa. Al equipo que comanda Kylian Mbappé, y que debuta hoy ante Austria (21.00 horas), se le pide un posicionamiento que su federación quiere evitar, en busca de la “neutralidad como institución”.

Después de que varios de sus compañeros se manifestaran en los últimos días, el propio Mbappé, capitán y emblema de Francia, tomó ayer la palabra para alertar de que “los extremos están a las puertas de tomar el poder»” en Francia. “Llamo a todo el mundo a votar y a tomar consciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos una buena decisión”, añadió el nuevo futbolista del Real Madrid en su comparecencia en Düsseldorf.

Mbappé, que no mencionó a ningún partido ni ideología concreta, dejó claro que está «”contra los extremos”. “Creo que hay gente que no es consciente de lo que está pasando. Intento de dar la voz a las personas de mi generación. Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división porque mis valores son el respeto y la tolerancia”, incidió.

Thuram, contundente

Mucho más contundente fue, esta misma semana, Marcus Thuram. “Hay que frenar a la ultraderecha. La situación es muy triste y grave. Me enteré de la victoria del RN después del partido contra Canadá. El vestuario se quedó en shock. No basta con decir que hay que ir a votar, es necesario explicar cómo llegamos aquí. No voy a citar a ningún medio en particular, pero a veces, cuando enciendo la tele, parece que está hecho para ellos suban”. Preguntado por esas declaraciones, Mbappé dejó claro que apoya a su compañero, tanto por la forma como por el fondo.

“Son futbolistas, pero son ciudadanos franceses y no están al margen de la situación que vive Francia. No hay que dar consejos, tienen la libertad de decir las cosas con sus propias palabras”, comentó ayer el seleccionador, Didier Deschamps, visiblemente molesto por el poco foco que tiene el encuentro contra Austria.