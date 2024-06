La Eurocopa que Franco ayudó a ganar a la URSS

El 10 de julio de 1960, pasadas las doce de la noche y a solo siete minutos de que finalizase la prórroga, Viktor Ponedelnik anotó de cabeza el gol que le dio a la Unión Soviética el título de campeón de la primera Eurocopa de naciones. El Parque de los Príncipes parisino fue el escenario de la primera final de un torneo accidentado y que seguramente no habría tenido el mismo desenlace de haber desarrollado con más “normalidad” y sin el boicot llevado a cabo por buena parte de las federaciones.

Porque la primera Eurocopa tuvo demasiados obstáculos desde el primer día. A mediados de los cincuenta la UEFA, que tenía pocos años de vida, tenía la intención de organizar algo similar a la Copa América que se disputaba en Sudamérica desde hacía cuatro décadas. Su intención era retomar la idea del francés Henri Delauney, secretario de la Federación Francesa de Fútbol, que en los años veinte ya había intentado poner en marcha un torneo que enfrentase a las selecciones europeas. Las reticencias de buena parte de las federaciones y los conflictos políticos en los que se vio envuelto el continente durante los años siguientes obligaron a aparcar esa idea durante un largo periodo de tiempo. Con la llegada de la paz y la creación de la UEFA se retomó el plan en 1957 aunque Henri Delauney ya no tuvo tiempo de asistir al nacimiento de la competición porque murió dos años antes. La UEFA le puso su nombre al torneo y fue su hijo Pierre, nombrado secretario del comité organizador, quien lidió con los problemas que fueron surgiendo durante aquellos meses.

La intención de la UEFA era disputar un torneo abierto a todos los países aunque su intención era que no se eternizase por el exceso de partidos y que tampoco interfiriera en la disputa de los Mundiales. Solo diecisiete federaciones aceptaron la invitación para tomar parte en la primera edición del torneo. No era mala noticia para la organización (que había calculado arrancar con dieciséis selecciones) pero el problema fue que renunciaron algunos de los equipos más importantes del continente como Alemania Federal, Inglaterra, Escocia, Italia, Holanda, Bélgica o Suecia. La Eurocopa ya nacía con mal pie. Apenas había un par de buenos equipos del bloque occidental y luego la mayoría de combinados del Este de Europa. Aquello hizo pensar de inmediato en que la vida de la Eurocopa sería muy corta y que solo un mayor compromiso de las grandes selecciones europeas lo salvaría. Un asunto que se acabaría por resolver en las siguientes ediciones.

El formato de la competición tampoco ayudaba. Se trataba de jugar eliminatorias a doble vuelta entre los participantes hasta que quedasen cuatro que sí se reunían en una sede (Francia fue designada la primera como agradecimiento al esfuerzo que los franceses mostraron por este torneo). El problema es que resultaba complicado engancharse a un torneo en el que había meses de diferencia entre el partido de ida y el de vuelta. Por ejemplo, el partido de ida de octavos de final entre la Unión Soviética y Hungría, con el que se inauguró oficialmente el torneo, se disputó un 28 de septiembre de 1958 y el encuentro de vuelta el 27 de septiembre del año siguiente. Una locura de fechas que convirtió la Eurocopa en una competición casi clandestina mientras avanzaba a esa fase final prevista para la primera semana del mes de julio en el Velodrome de Marsella y el Parque de los Príncipes de París, los dos estadios designados..

España renunció a un torneo en el que era indiscutible favorito

Y luego apareció Franco en escena. España era posiblemente la gran favorita a conquistar el título y estrenar de este modo su palmarés internacional. Aunque en principio el Gobierno no era muy partidario de entrar en el torneo el empuje de la Federación Española, presidida en aquel momento por Lafuente Chaos, les hizo reconsiderar su decisión ante las evidencias de que podía ganarse el título y venderlo como una conquista del régimen. Finalmente accedieron y España tuvo un arranque pletórico en los octavos de final pasando por encima de Polonia. No era de extrañar porque el equipo que había reunido la selección era de primer nivel. El gijonés Manuel Meana, técnico en aquel momento, podía alinear un equipo formado por Ramallets, Marquitos, Pachín, Segarra, Peiró, Vergés, Gento, Luis Suárez, Di Stéfano, Kubala y Collar. Y se quedaba fuera gente como Rivilla, Del Sol, Santamaría, Eulogio Martínez o Tejada. Podíamos estar hablando del mejor equipo que nunca ha tenido España porque el que cuatro años después conquistó su primera Eurocopa ya había perdido a varias de sus grandes figuras.

Todo parecía ir bien hasta que en el sorteo de cuartos de final el bombo deparó un enfrentamiento entre España y la Unión Soviética. Ahí empezó el lío. A Franco y a sus ministros les producía pánico la posibilidad de que la selección fuese a caer derrotada en territorio enemigo y tampoco les había gracia ver a los rusos en Madrid. Les daba igual los mensajes que transmitía la Federación Española y los propios futbolistas, convencidos de su potencial y de no tener en esa Eurocopa a nadie que les hiciese frente. Además, los jugadores querían quitarse el mal sabor de boca de aquel absurdo empate ante Suiza dos años antes que les dejó sin posibilidad de acudir al Mundial de Suecia en 1958.

La Federación intentó medirse a la URSS en campo neutral, pero se negaron

El partido de ida en Moscú estaba fechado para el 29 de mayo de 1960 y solo cinco días antes, durante una reunión del Consejo de Ministros, se decidió que España no jugaría esa eliminatoria. Carrero Blanco, ministro de la Presidencia, y Alonso Vega, ministro de Gobernación, asumieron la responsabilidad de una decisión que nadie duda pertenecía a Franco. Un comunicado de cuatro líneas apareció al día siguiente en la prensa diciendo que “La Federación Española ha comunicado que quedan suspendidos los encuentros entre las selecciones de España y de la URSS para la Copa de Europa de Naciones”. Los jugadores estallaron de ira y exigieron explicaciones a Lafuente Chaos que poco a nada podía hacer. El presidente de la Federación Española, a la desesperada, viajó a París y propuso que los dos partidos se disputasen en territorio neutral, opción que no desagradaba al régimen franquista, pero no hubo marcha atrás. Los soviéticos rechazaron cualquier alternativa e insistieron en que la eliminatoria debía disputarse tal y como estaba previsto. La UEFA, como es lógico, les dio la razón y España quedó oficialmente eliminada del torneo. En Rusia aprovecharon también su “victoria” para hacer escarnio y el diario Pravda tituló la noticia con un elocuente: “El régimen fascista español tiene miedo al equipo del proletariado soviético”.

La descalificación de España y su ausencia de la fase final fue un duro golpe para la Eurocopa y para el propio prestigio de nuestro fútbol que se vio privado de un más que probable éxito deportivo en un tiempo oscuro para el país. El régimen con su ridícula decisión contribuyó a empeorar la imagen internacional de España y lo que podría haber sido un motivo de propaganda consiguió el efecto contrario.

La rabia de los futbolistas españoles fue aún mayor tras asistir al desenlace del torneo. Francia (única representante del bloque occidental que le había dado la espalda de manera mayoritaria a la primera Eurocopa), Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética se clasificaron para las semifinales disputadas en Marsella y París. La Unión Sovietica y Yugoslavia disputaron una final bastante igualada y que se resolvió en la prórroga gracias a un cabezazo de Viktor Ponedelnik, delantero del Rostov. Igor Netto, capitán de la URSS, fue el primer jugador que recibió en sus manos el trofeo donado por la Federación Francesa y que había sido encargado a un orfebre parisino. Los campeones disfrutaron de una recepción al día siguiente en la Torre Eiffel y un recibimiento a lo grande en Moscú donde supieron capitalizar un éxito deportivo que por encima de todo debían a la sinrazón de uno de sus principales enemigos.

