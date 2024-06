Koeman busca la identidad perdida

No encuentra su sitio. Llevan años en los Países Bajos, décadas en esa búsqueda de lo que fue y ya no es. Hoy (15.00 h.) inicia, sin los lesionados Frenkie de Jong ni Koopmeiners, que debían dar estilo a su estilo, una nueva andadura frente a Polonia, y sin Lewandowski, en Hamburgo, obsesionado el país en reencontrar aquello que deslumbró al mundo hace tantos años.

“Hay varias selecciones favoritas, pero no estamos entre ellas”, reconoció ayer Koeman con su tradicional sinceridad. No quiere engañar a nadie, consciente de que su equipo no está entre los grandes candidatos. Ni mucho menos, aunque el extécnico del Barça reconoció que la ausencia del centrocampista azulgrana cambia un poco el paisaje del partido, al tiempo que reconocía que Xavi Simmons es uno de los mayores talentos que anidan en su país, necesitada como está de recuperar la senda del éxito.

En esa búsqueda de la identidad perdida hasta el Ajax, símbolo de la revolución que se vivió en el país, con el fútbol total de la Holanda de Cruyff derrotada en el campo (Alemania-74), pero recordada para siempre por su innovador y sofisticado juego, ya no es tampoco lo que era. Ni manda en su país (quedó quinto en la Liga, a 25 puntos del campeón, el PSV Eindhoven) y su academia, un fértil laboratorio de talentos, se ha ido apagando.

Va dando vueltas la oranje intentando recuperar la identidad perdidas. En el camino se han perdido, y a nivel de selección, varias generaciones de futbolistas. Ha vuelto a Koeman para suceder a Louis van Gaal. Es su segunda etapa en el banquillo de los Países Bajos tras su tumultuosa salida del Barça.