El Bembrive paga caro un mal inicio

El Bembrive deberá igualar el 4-0 recibido en Rubí si quiere asceder a la máxima categoría. Lo tiene difícil. Al igual que el Valdetires Ferrol en la anterior eliminatoria, se dejó noquear en los primeros minutos por un rival más intenso y acertado. A veces la historia también pesa. Para el conjunto rubinense no era el primer año peleando en un play-off.

Si a los dos minutos de juego te marcan desde fuera del área, la tarde pintaba mal. Y así fue. El quinteto de “Pitu” estuvo desaparecido en el primer periodo y firmó su primera derrota en estas eliminatorias; la goleada es la más dura por diferencia y nula efectividad visitante: las viguesas habían caído en Ferrol (3-1), Segovia (3-2) y Rivas (4-1), pero siempre marcando.

El descanso sirvió a “Pitu” para arengar a sus jugadoras e intentar que volvieron a ser el equipo sólido de la temporada. Por juego, lo consiguió. La segunda mitad el Bembrive ya fue el que su afición suele ver. Las gallegas se hicieron con el control, recuperaban rápido y encerraban a las de David Parrilla. El quinteto visitante tuvo media docena de ocasiones. Pero la ineficacia y la actuación estelar de la portera local en dos jugadas muy claras declinaron la balanza. El Rubí, agazapado, supo jugar sus cartas. Dio la puntilla tras una ocasión viguesa que pudo ser el 3-1. No lo fue y en el contraataque por la banda derecha, Navarro firmaba su doblete.

El equipo vigués tiene ahora su “misión imposible”. Necesita ganar por la misma diferencia (sábado 22, Vicente Álvarez). En caso de enjugar esos cuatro tantos en contra, prórroga de seis minutos. Y si la igualdad persiste, el Bembrive ascendería por mejor puesto en liga regular (primero frente al subcampeonato catalán). A eso tendrán que aferrarse las viguesas en el polideportivo municipal. El Rubí ha sufrido cinco derrotas; solo una fuera, frente al Txantrea en Pamplona, por ese 4-0 esperanzador para el Bembrive.

“Sucedió lo que no queríamos pero queda vida”

El entrenador del Bembrive no ocultó su decepción. “Veníamos a buscar un resultado y sucedió lo que no queríamos porque en la primera parte no hemos competido, no hemos estado al nivel; nos ha podido la tensión, lo que nos jugábamos, y la diferencia es justa”. “En la segunda parte hemos dado más imagen de lo que somos en realidad y dominamos”, añade. “Hicimos una mejor segunda parte que el Rubí. Dispusimos de cinco o seis ocasiones, dos de ellas muy claras, pero no hemos podido materializar las ocasiones que hemos tenido y la portera ha estado muy bien. Esperamos que dentro de una semana podamos darle la vuelta. Va a ser muy difícil, pero aún nos queda vida y esperanza”.

“Sabemos que en Vigo va a ser durísimo”

“Hemos estado muy serios en defensa, con intensidad y pocos errores, además de estar acertados en ataque, pero somos conscientes de que en Vigo será durísimo”, valoró el técnico local. “Tendremos que jugarles de tú a tú porque si no, nos equivocaremos”.