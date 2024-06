Tejones en la luna

Descansaba ayer brevemente Manu Ochoa en su domicilio catalán, recién llegado de Praga, antes de partir hacia Cracovia. En la capital checa, el tomiñés ha asegurado una plaza olímpica para España en kayak cross. En la ciudad polaca intentará sumar un nuevo éxito que promueva su elección, sobre David Llorente y Pau Echániz, para disfrutarla. Su viaje hacia los Juegos, sin embargo, comenzó hace muchos años, en las aguas de su Tomiño natal. No solo ha batallado Ochoa contra rivales o lesiones. También contra las carencias materiales, sin ningún canal artificial en Galicia. Clubes como el suyo, Os Teixugos, han construido una tradición de aguas bravas a pesar de esas penurias. Un kayakista tomiñés en París es un tejón en la luna.

Ochoa gestiona en las horas previas a la Copa del Mundo de Cracovia el ímpetu y la ansiedad que lo acometen. Ninguno de los aspirantes a esa segunda plaza española –Miquel Través amarró hace tiempo la suya– conoce qué criterios aplicarán los técnicos de la Federación Española para adjudicarla. David Llorente se postula desde su bronce en el Europeo de mayo; Echániz, desde la calidad que ya ha probado clasificándose también para el K-1. Pero ha sido Ocho el que adquirió el billete y a precio de oro; el de su reciente medalla en el Preolímpico.

“Os atletas non temos nin idea do que está a pasar e quen pode saír elexido”, asegura el joven. “Pola miña parte non teño ningún favorito. Cabe esperar a decisión. Evidentemente con este ouro dei un gran paso adiante para ocupar esta praza. Está claro. Pero non podo dicir que probabilidades teño. Confío en que a federación tomará a decisión máis axeitada para conseguir a medalla nos Xogos “.

“É unha situación estraña, pero sempre mo plantexo con agradecemento; que conseguín este logro, conseguín esta praza. É o que soñas dende pequeno. Cando o tes preto, míralo como un caramelo. Pero vou cos pés na de terra, día a día.E quero disfrutar”, analiza el palista. “A partir de aí, esta incerteza non me convén a nivel de benestar e rendemento. Aínda hai batalla por diante. Estou moi contento, e sen palabras, por vir dun clube humilde, ir crecendo pouco a pouco e estar arriba nun podio”.

Pablo Pousa, presidente de Os Teixugos, sitúa la gesta de su piragüista en el contexto preciso. Su club usufructúa un campo de entrenamiento en Covas, en Vilanova da Cerveira, en la orilla contraria del Miño. “Deixáronnos montalo”, agradece el dirigente. “En Galicia non hai nada serio”. Recuerda que no sólo Manu ha tenido que mudarse a Cataluña en la persecución de sus ambiciones deportivas. Antes que él lo hizo Luis Fernández; otro tejón talentoso, que residió también en la francesa Pau. Fernández se mantuvo fiel al slalom original, perseverando en la búsqueda olímpica. Alguna vez llegó a acariciar ese sagrado grial. Al final quedó descabalgado en este ciclo. Pousa describe: “Luis traballou moitísimo, sen un adestrador como os demáis, sen equipo, gastando diñeiro do seu peto. E este ano quedou fora. É moi duro. Este é un deporte caro. Precísase material, viaxes, aloxamento...”.

Ochoa conoce el caso de su compañero en carne propia. “O deporte as veces non é tan agradecido como debería”, reflexiona. “Cando acadas un éxito todo é un frenesí. Ás veces hai que tirar para diante. Aprendes que hai que desfrutar do camiño e non depender do resultado, que pode poñerte en situacións moi duras. Invistes moito para ter un nivel moi alto e nalgún momento, nun caso aillado, non poder amosar ese rendemento nunha competición marca a diferencia en recursos proporcionados polas institucións”.

Él, no obstante, le encuentra un aspecto positivo a esa lidia constante con las dificultades. “Tampouco nos temos que poñer na posición de vítima”, propone. “Vindo de onde vimos, coas condición que temos, atopamos uns recursos diferentes que os que disfrutaron de vantaxes dende o primeiro momento. Desenvolves unhas habilidades e unha filosofía diferente. Aprendes a sacar a túa vantaxe desta forma de ser a plantexar as cousas”.

Las estrecheces, aunque indeseables, han contribuido a la cohesión interna y a la valoración adecuada de los progresos. Todos en Os Teixugos insuflan ánimos a Ochoa en este esprint final. “Son unha inspiración para min”, replica él sobre sus paisanos. “Como deportista, paraste a pensar que aportamos á sociedade. Posicionarme onde estou axúdame a pensar que se con este logro, coa miña carreira, consigo inspirar aínda que sexa a cinco atletas, todo este esforzó pagará a pena”.