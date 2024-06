Nueva edición del Raid do Condado

El VIII Raid do Condado-Marqués de Vizhoja se celebra este fin de semana con la participación de equipos de diferentes comunidades autónomas. La prueba se presentó ayer. La carrera discurrirá por Salvaterra do Miño, As Neves, Crecente y Arbo dividida en dos etapas, el sábado y el domingo. Es un evento puntuable para las ligas gallega y española.