El saldo justo de María Araújo

“El baloncesto me ha dado las mayores alegrías y también decepciones como perderme torneos por las lesiones, que me han ayudado a ser más fuerte y estable mentalmente”, resume María Pérez Araújo, tan joven y tan experimentada, tierna y cicatrizada, a sus 27 años. La olívica afronta un verano mucho más soleado que otros. Restablecida de la segunda rotura del ligamento cruzado, como ha probado en el Çukurova, ha sido convocada por el seleccionador español, su paisano Miguel Méndez. En breve iniciará, precisamente en Vigo, la preparación de los Juegos de París. Confía en salvar el corte final para granjearse una distinción olímpica que justo la rodilla derecha le negó en Tokio. “Quiero pensar que el baloncesto me debe cosas bonitas y espero que yo también a él; que sea recíproco”, anhela. “Le pondría la guinda a un año en el que he disputado mi primera Final Four de la Euroliga”.

Criada en el Celta y destinada al estrellato, por talento y genética, en su ingreso al profesionalismo todo obedeció primeramente a ese relato: salto a la Liga 1 con el Ferrol, aventura en el Wisla y regreso a la competición española en un proyecto atractivo, el Girona. La conquista de la Copa de la Reina, el 7 de marzo de 2021, encajó otra pieza en ese puzle ideal.

Apenas unos días después, el 30 de ese mismo mes, María se tronzaba el ligamento en un insípido entrenamiento matinal. Tenía el billete a Tokio prácticamente asegurado. La rosa, convertida en rosario. Desde entonces su carrera se ha movido en ese claroscuro. Ya había recuperado su mejor nivel cuando el 1 de marzo de 2023, siendo la capitana gerundense, se le repetía la lesión en el último partido de la fase de grupos de la Euroliga, ante el Perfumerías. Esta vez se le difuminaba el Eurobasket, en el que España alcanzaría la medalla de plata.

María, concluido su contrato con el Girona, optó en esta ocasión por recuperarse con personal de confianza en Valencia. Y el pasado diciembre eligió, de entre todas las ofertas, la del Çukurova, que la quiso aún concluyendo su convalecencia. Con el club de Cilicia ha alcanzado las semifinales de la Euroliga y las finales de la liga turca. En ambos casos cayó ante el Fenerbahce, que ha sustituido en la hegemonía continental a los excluidos rusos Ekaterinburg y Kursk.

Ángeles Araújo y su hija María, en As Travesas. / FDV

“Estoy muy contenta de que un club tan grande, viniendo de la lesión, apostase por mí”, evalúa María. “Hemos llegado a todas las finales. El Fenerbahce ha sido un gran rival, es favorito en todo, pero el Çukurova puede estar satisfecho de la temporada que hemos hecho”. En el apartado individual, conviene: “Cuando comenzaba a estara a mi mejor nivel se acabó la liga. Apenas competí dos meses y empecé de cero a cien, jugando cuartos de la Euroliga”. En esa eliminatoria, contra el Zaragoza, enseguida desplegó su calidad: “Me gané un puesto en el quinteto inicial. Seguramente es porque mi rendimiento lo merecía. Detrás ha habido mucho trabajo, muchas horas, mucha ayuda tanto psicológica como física... Estoy feliz de volver a estar jugando en la élite”.

A su evolución ha estado atento Miguel Méndez, que no dispone de otras alternativas con su perfil. Es, de hecho, la única ala-pívot nata entre las 15 jugadoras que ha elegido. “Miguel es muy cercano y siempre ha estado pendiente”, agradece. “Nos avisan con antelación para que nos preparemos y estemos en forma”. Y así se mantiene, ejercitándose por su cuenta antes de iniciar la concentración, a partir del día 14. A falta de que Méndez elija foránea entre Astou Ndour y Gustafson, ambas ahora mismo en la WNBA, cuatro serán las descartadas. “Siempre tienes que afrontar los retos con confianza y positividad. Si no, ya empiezas mal. Yo iré con ganas. En el puesto de cuatro estoy yo, Pero unos Juegos también son muy físicos. Miguel puede decidir lo que sea. Se trata de estar preparada y dar tu mejor versión. En la selección, por suerte, nos sobran jugadoras. Sé que será difícil estar entre esas doce”.

Como premio asegurado, además de examen inicial, tiene disputar el torneo contra China y Turquía –del 21 al 23 de junio–. “Hay historia detrás”, recuerda. “Mi madre –la histórica Ángeles Araújo– jugó en Travesas muchos años, yo jugué con el Celta y ahora poder volver con la selección es más especial aún. Tengo muchas ganas de que mi gente, mi familia y mis amigos, puedan estar en las gradas, orgullosos de mí”.

Certifica, en todo caso, que España responderá bien en París a pesar de las ausencias de Carrera y Ouviña: ”Se sigue hablando de transición porque cada verano hay bajas por mala suerte o motivos personales. Pero el carácter español siempre nos acompaña ante las adversidades, como sucedió en el pasado Eurobasket. La gente nos respeta y vamos a competir”.