La incertidumbre pende sobre la última plaza para los Juegos que tiene la Federación Española de Piragüismo a su disposición en kayak cross. Manu Ochoa parece acariciarla. Resulta al menos factible, toda vez que la ha conquistado él en el Preolímpico, cuando hace escasa semanas se antojaba prácticamente imposible. David Llorente y Pau Echániz son sus competidores por el puesto. El tomiñés, en todo caso, conocerá en unos días el dictamen definitivo de los técnicos de la Federación Española de Piragüismo y admite su esperanza: “Estamos un paso máis cerca”.

El kayak cross irrumpe en el programa olímpico precisamente en París. Es una modalidad que no alcanza la década de existencia –se estrenó en la Copa Mundial de la ICF en 2015–, pero que ha multiplicado sus adeptos gracias a su espectacularidad. Cuatro palistas se lanzan desde una rampa de dos metros de altura con sus kayaks de plástico y afrontan seis puertas a favor y dos remontes, además de realizar un esquimotaje (giro rotacional de 360º en el agua). El contacto entre ellos está permitido, dentro de unos límites.

“É moi espectacular”, resume Pablo Pousa, presidente del Club Deportivo Miño-Teixugos, al que pertenece Ochoa. “Creouse un pouco para darlle entrada á xente que facía augas bravas puras, de extremos, dentro dunha modalidade olímpica. Son probas moi curtas”.

Pousa recuerda que Ochoa “leva dende pequeño pelexando por isto”. Inicialmente en el slalom tradicional. “En España hai moi bo nivel. É moi complicado. Manu tiña posibilidades pero decantouse máis polo cross pola súa envergadura. El é moi forte e ó mellor en slalom, nas categorías de kayak, non se precisa tanto”.

Si finalmente Ochoa está en París, se deberá en gran medida a su exhibición en el canal del río Moldava, en Praga. La capital checa acogía la segunda cita de la Copa del Mundo, con ese etiqueta de Preolímpico. En la selección masculina, Miquel Travé ya había asegurado su plaza. Tocaba amarrar otra para el equipo. David Llorente quedó eliminado en semifinales y después descalificado en la final B. Ochoa no sólo se metió en la final. La ganó.

Eso no significa que él vaya a disfrutar del puesto que ha logrado. Sí le concede participar en el próximo capítulo de la Copa del Mundo, en Cracovia, del 13 al 16 de junio. Acudirá allí a sumar méritos junto a Travé y Pau Echániz. Llorente ha quedado descabalgado, pero esgrime a su favor el bronce logrado en el Europeo a mediados de mayo. Echániz, de la saga Echániz-Chorraut, ya ha asegurado su billete olímpico en slalom y quiere doblar.

La Federación Española indica que ,”la decisión de quién será el participante masculino en kayak cross en París 2024 no se decidirá hasta la semana del 17 al 23 de junio”. Ochoa comenta: “É unha decisión técnica e nós non temos ningún tipo de información de que criterios van a utilizar.É verdade que con este ouro dase un gran paso adiante. Supoño que tomarán a decisión en base a toda información que teñan a partir de que se celebre a Copa do Mundo de Cracovia”. Pousa establece: “Manu está aí pelexando e confiamos nel.Fai falta tamén un pouco de sorte neste deporte ás veces”.