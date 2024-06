Ester Navarrete, en la caldera romana

Salida desde el Coliseo, subida por los Foros Imperiales, la Plaza Venezia, Vía del Prebiscito, Corso Vittorio Emmanuele, la Plaza Navona, el Tiber, el Castillo de Sant’Angelo, la Plaza de San Pedro...un paseo idílico por la Roma imperial para un turista cualquiera; tal vez un martirio para los atletas que el domingo se enfrenten a este circuito en la media maratón del Campeonato de Europa. Entre ellos estará la viguesa Ester Navarrete en la primera gran competición internacional de su carrera. Será su segundo medio maratón después de su apoteósico estreno en Valencia hace unos meses, aquella carrera que la convenció de que el futuro quizás estuviese en ese maratón que la convertirá en olímpica en agosto. Las condiciones que se va a encotrar en la capital italiana no tienen nada que ver con la humedad y la temperatura agradables de Valencia en noviembre. Porque quema el suelo en Roma y aunque se anuncia día nublado para el domingo el grado de humedad, agravado por un circuito que camina al lado del Tíber, se espera un día diabólico para los fondistas. Medirse, adaptarse y mantener un alto nivel de hidratación serán básicos en la carrera que arrancará para las mujeres a las 9:30 horas (los chicos se pondrán en marcha media hora antes).

Las condiciones van a impedir que se vean grandes marcas. Ester Navarrete tuerce de alguna manera el gesto porque tiene claro que “no voy a poder transmitir a la marca los buenos entrenamientos que he hecho en las últimas semanas”. Recuerda la viguesas que los datos de rendimientos de sus últimos entrenamientos apuntan a un mejor estado que cuando se estrenó en Valencia mejorando el récord gallego de Julia Vaquero: “Estoy bien, haciendo muy buenos tiempos, pero las condiciones de Roma no son para lograr marca. Por el tiempo y por detalles como que los primeros kilómetros se corra por bastante adoquín. Da algo de rabia que los buenos entrenamientos que he hecho no se puedan trasladar a la marca, pero vamos a ver cómo sale”.

Ester se estrena en una gran competición después de esta aventura extraordinaria que empezó cuando decidió ser madre y apartarse un poco del atletismo. Lo retomó y desde entonces solo recibe grandes noticias. Este verano se le acumula el trabajo y la ilusión por el Europeo de Roma y los Juegos de París. Ella establece prioridades y tiene claro que la carrera de este domingo “es de alguna manera parte del entrenamiento para el maratón de los Juegos. Lo hemos tenido siempre claro. Hemos preparado bien el Europeo, pero sin convertirlo en una obsesión y teniendo claro cuál es el gran objetivo”.

La media maratón, que vuelve a una gran competición atlética tras un largo olvido, le ofrece a Navarrete una sólida posibilidad de subir al podio ya que España aspira a estar en las medallas en la clasificación general por equipos: “No tengo un objetivo claro pero me gustaría estar entre las dieciséis primeras en la carrera individual, pero luego tenemos el objetivo en la clasificación por equipos en la que creemos que hay serias posibilidades. Vamos a ver cómo se nos da el día. Voy con ambición y con muchas ganas de competir. Hace tiempo que no lo hago y eso me ilusiona”.

Las calles de Roma se llenarán de voces amigas. “Vienen todos” sintetiza entre risas. Su familia acudirá a Italia a animarla en ese circuito al que se dan cuatro vueltas antes de entrar en el estadio olímpico. Allí llegará el momento de la verdad de una carrera incierta por la ausencia de referencias sobre muchas de las participantes y las dudas de cómo afrontará cada uno la carrera: “Es verdad que resulta imposible hacer pronósticos. Hay de todo en la línea de salida y es difícil imaginarse si alguien va a animar la carrera desde el principio o si las condiciones van a llevar la carrera por otro lado”.