El Bembrive busca el pasaporte al duelo definitivo

Segundo asalto para alcanzar la final de ascenso. El Bembrive FS recibe este sábado al CN Caldes en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso (19:00 horas, Youtube). El polideportivo Vicente Álvarez, que estará a reventar, dictará sentencia de un choque que se espera igualado, visto lo sucedido en la ida.

El 4-4 nada decide. Según las bases de competición -disposiciones comunes- para categorías aficionadas, en la que está incluida la 2ª División femenina, en caso de persistir el empate al término de los cuarenta minutos, se procederá a una prórroga de dos tiempos de tres minutos cada uno. Y si todavía así continúa, se clasificaría el equipo “que mejor clasificado haya quedado en liga regular o al que haya tenido mejor coeficiente en caso de haber quedado en la misma posición en liga regular”. Las verdes fueron primeras en su grupo, el 1, frente al cuarto puesto catalán en el grupo 2.

Pero el empate no es la solución que manejan las viguesas. Este año, de Bembrive han rascado las tablas Alcorcón (0-0 en febrero), San Fernando (2-2 en marzo) y Segosala (1-1 en mayo). Los únicos puntos que se han escapado. Roberto Carlos García, “Pitu”, que cumplirá con éste su tercer y último partido de sanción, sabe que el empate en la ida fue muy bueno: “No hicimos un buen partido y lo mejor fue el resultado. La pista, los nervios y el calor no ayudaron”, resume el preparador vigués. El equipo salvó el compromiso para poder jugarse el pase ante su afición, que llenará el polideportivo. Era el primer play-off del quinteto vigués en su historia. El conjunto de Caldes de Montbuy tiene más experiencia al respecto. El Bembrive cuenta con el equipo al completo, aunque cuatro jugadoras (Mar, “Lutxi”, Laura y Jessi), con molestias, no se entrenaron el jueves. Ninguna se perderá el duelo.

El Caldes de Marc Muñoz demostró su calidad, en especial su portera, Xénia Casado, y Ona Solans, internacionales españolas en categorías de formación.