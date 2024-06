Itziar Martínez renueva con el Mecalia Guardés

La primera línea granadina Itziar Martínez amplió este jueves un año más, hasta junio de 2025, su contrato con el Mecalia Atlético Guardés, al que llegó el pasado verano procedente del Bolaños de la División de Honor Oro.

“Estoy muy contenta por mi renovación, significa que se han hecho las cosas bien, que me he adaptado bien y que he podido aportar mi granito de arena al equipo”, comentó la jugadora, que aportó 69 goles en su primera campaña en A Sangriña, de los cuales 64 los firmó en los 22 partidos de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola. La lateral andaluza reconoció que el curso 2023-24 ha sido “duro” porque ha tenido que vivir un proceso de adaptación tanto al equipo como a su estilo de juego porque “el salto de Oro a Iberdrola es bastante grande”. Itziar Martínez es la décima renovación que anuncia el Atlético Guardés tras Estela Carrera, Míriam Sempere, Ania Ramos, María Sancha, Cristina Cifuentes, África Sempere, María Palomo, Cecilia Cacheda y Blazka Hauptman.