Alcaraz-Sinner, el gran desafío

Día D. Francia recordaba ayer los 80 años del desembarco de las tropas aliadas en Normandía. Ajenos a la historia, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner preparaban el suyo en Roland Garros. Su día D será hoy, en la Philippe Chatrier (14.30 horas, Eurosport) para jugar el partido más esperado del torneo y el inicio de una época. Después de 20 años, por primera vez, no estarán en las semifinales ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic ni Roger Federer. No sucedía desde 2004. La otra plaza en la final se la jugarán después el aleman Zverev y el noruego Ruud.

Alcaraz y Sinner se han ganado ser los herederos del Big Three. En juego hay una victoria para abrir las puertas a la final del domingo y la posibilidad de inscribir un nuevo nombre en el palmarés del torneo dominado en este tiempo por Nadal (14 títulos). “Jannik es el número 1 y el favorito, ¿no?”, decía Alcaraz. El palmarés le contradice. Sinner no será oficialmente número 1 hasta el lunes 10 de junio mientras Alcaraz ya lo ha sido durante 36 semanas. El primer Grand Slam del italiano lo ha ganado este año en el Open de Australia y Alcaraz lleva dos, el US Open 2022 y Wimbledon 2023. Las casas de apuestas también dan favorito al murciano. Su victoria se paga a 1,60 euros, la de Sinner, a 2,35.

Alcaraz (3 mundial) y Sinner (2) han ganado cada uno 13 títulos en el circuito y en sus enfrentamientos están igualados a 4. En su época juvenil, en 2019, Alcaraz le ganó por primera vez en el challenger de Alicante (6-2, 3-6, 6-3), con dos años menos que el italiano.

“Los dos son muy buenos. Están muy igualados. Sinner ha mejorado muchísimo en esta superficie, en su nivel de tenis y en la variedad de juego. Ha logrado el número 1”, destacaba Juan Carlos Ferrero, ante la prensa española, tras el entrenamiento de Alcaraz en las pistas del complejo Jean Bouin, a la misma hora y a 20 metros de donde lo hacía Sinner.

El entrenador de Alcaraz se mostraba tranquilo, confiado en las opciones de su pupilo. “Espero que veamos un partidazo, aunque uno de ellos no saldrá de la pista tan feliz”. Ferrero sabe por qué lo dice. Sinner ha dado un paso adelante. De momento, es el mejor del año con tres títulos (Australia, Rotterdam, Miami), 33 victorias y solo 2 derrotas, mientras Alcaraz ha ganado un título (Indian Wells) y suma 5 derrotas en 28 partidos.

Los dos tenistas llegaron a París con dudas. Al italiano los problemas en la cadera le llevaron a retirarse en Madrid y a no jugar en Roma, mientras el español solo pudo disputar la gira de tierra en Madrid por su lesión en el antebrazo derecho. En Roland Garross ninguno se ha quejado de sus problemas físicos. En cinco partidos hasta ahora solo han cedido un set.

“La lesión nos ha partido la temporada de tierra», destacaba Ferrero, que evitaba las comparaciones con 2023, cuando Alcaraz también llegó a semifinales y perdió acalambrado ante Djokovic. «El año pasado los resultados nos daban más confianza. Ahora hemos ido de menos a más. Está en un 95%. A su derecha aún le falta naturalidad”, detallaba.

En los dos bandos saben que el partido se va a decidir por quien mantenga la cabeza más fría o ataque en el momento preciso. «Por las veces que han jugado saben cómo jugar. Son tan buenos que es dificil imponer la estrategia. Tenemos una idea de qué le puede hacer daño aunque sabiendo que Sinner es muy completo”, insistía Ferrero. Como siempre, va a dirigir a su pupilo como si jugara él.

Sinner, mientras, no habló casi nada del duelo. “Entreno para desafíos como este. Contra Carlos siempre hay que subir el nivel. Me siento adaptado a la tierra. Es la superficie más dura físicamente, pero donde también hace falta cabeza”, comentó el italiano.