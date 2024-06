La última carga de Antonio Serrat

Antonio Serrat se marchará esta semana de Vigo y ya no regresará a su ciudad hasta después de los Juegos Olímpicos de París. Se irá con el depósito de energía y cariño lleno tras unos días en los que ha combinado el entrenamiento con el necesario descanso tras unas semanas agitadas en las que compitió en las Series Mundiales de Yokohama y Cagliari, indispensables para confirmar la plaza para los Juegos. Con los deberes hechos (le pedían una clasificación entre los doce primeros en cualquiera de las pruebas) Serrat se vino a casa y renunció a tomar parte en la prueba de la Copa de Europa que se disputó en Samil el pasado fin de semana: “Lo decidí hace semanas y aunque me daba pena no correr en casa había que pensar en otras cosas. Lo hablé con todo mi entorno. Era después de dos semanas en las que competí en Japón e Italia. Se trataba de focalizar energías. Una vez cumplido el criterio de la Federación la idea era recuperar fuerzas. Después de competir en Cagliari, a nivel psicológico estaba un poco saturado y esta era una buena semana para recuperar energías en casa”.

Su plan de vuelo ahora está ya marcado. A Serrat le esperan cuatro o cinco semanas entrenando en altura en los Pirineos, luego decidirá si compite en Hamburgo en una prueba de las Series Mundiales y de ahí ya prácticamente viajará a París para instalarse en la villa olímpica y esperar a convertirse en el tercer gallego, tras dos leyendas como Iván Raña y Javi Gómez Noya, que compite en el triatlón olímpico.

El vigués regresa a un lugar conocido: Font-Romeu en los Pirineos Franceses. Entrenamiento de altitud para llenar su cuerpo de glóbulos rojos que luego le hagan volar al nivel del mar.Allí estuvo entre abril y mayo preparando las dos citas de las Series Mundiales que acaba de afrontar. La suspensión de la prueba de Abu Dabi a comienzos de temporada (el lugar en el que tenía pensado confirmar la plaza para tomarse la temporada con más calma y la mente más despejada) le llevó a tomar la experiencia en el Pirineo de otro modo: “Queríamos ver qué efecto tenía la altitud y qué sensaciones me transmitía luego en las carreras”. La idea era no ir a un lugar extremo como Sierra Nevada que está a 2.300 metros de altitud: “Font-Romeu es una altura controlable. Sierra Nevada es más alta, más agresiva en caso de que te siente mal. En Francia dormimos a 1.800 metros donde dormíamos y aunque no deja de ser una altura respetable pues te permite regular un poco más. Era idónea si te encuentras bien”. Y sobre lo sucedido allí Serrat explica que “la experiencia fue buena. Las sensaciones entrenando fueron idóneas y luego al bajar pues me sentí muy bien en la competición. Además las condiciones para entrenar son buenas. Es un sitio ideal. En abril y mayo había un poco de nieve todavía que lo hacía duro, pero es un gran lugar para trabajar”.

El billete a los Juegos Olímpico ya confirmado deja a Serrat en una situación de moderada tranquilidad. Quedan atrás los días de pequeñas dudas por lo que pudiese pasar aunque hace meses que la Federación Española había oficializado su selección. El hecho de que los criterios obligasen a “confirmarla” añadía un matiz inquietante: “Era mi objetivo de la temporada. Sentía por una parte tranquilidad por el hecho de haber sido seleccionado, pero al mismo tiempo cierta presión por tener que confirmarlo. Lo hice en la primera prueba que pude. Después de la suspensión de Abu Dabi sentía cierta incertidumbre porque cambian algo los plazos previstos”.

Antonio Serrat es discreto y frío a la hora de hacer ciertos pronósticos. Está ilusionado, pero nada impide que amarre los pies al suelo: “Siento una enorme satisfacción, pero también entiendo que el sueño no se ha cumplido hasta que llegue a París y se dé la salida. Hasta entonces no me lo creeré. Quiero llegar en mi mejor momento, cuidar todo lo que esté en mi mano y luego sufrir y disfrutar en carrera”.

Su análisis es categórico. Por un lado entiende la grandeza del acontecimiento y por el otro asume que más allá del envoltorio o de las emociones hay cosas que no cambian en exceso: “No sé cómo es de grande. Lo he visto por la tele y seguramente me impresione. Pero también es importante saber y hacerte a la idea de que es una competición en la que voy a estar con la misma gente con la que he competido la semana pasada o con la que estaré en Hamburgo dentro de unas semanas si finalmente tomamos la decisión de ir. Es importante hacerse a la idea de que en el fondo no es nada que no haya hecho antes”.

Natación en el Sena, ciclismo en los Campos Elíseos

Antonio Serrat anda también a vueltas con el proceso de afinar su puesta a punto y la mejora de esos detalles técnicos imprescindibles en una modalidad como ésta: “Creo que aún tengo que mejorar un poco en todo. En competición no he nadado todo lo bien que me hubiera gustado. Entrenando me encontraba bien y creo que lo puedo solventar. Tengo que estar en una buena posición desde el comienzo. En la bicicleta debo trabajar la consistencia para moverme en el grupo a nivel estratégico. Puedes hacer una buena bici pero es importante no desgastarse para moverse en carrera. Y en la carrera se trata de encontrar buenas sensaciones para saber dónde puedo exprimirme un poco más”. En París le espera un triatlón especial. Natación en el Sena, bicicleta en los Campos Elíseos y carrera también en la misma zona: “Lo vimos todo en el test que se hizo allí hace un año. Es un río grande con mucha corriente y es importante posicionarse bien. La colocación es importante porque hay que estar en el lado donde haya más corriente. El año pasado los que estábamos fuera del centro lo pasamos un poco peor porque el río iba más fuerte en el medio. El circuito de bici es llano, amplio para hacer curvas, pero el tramo de los Campos Elíseos nos afecta porque no estamos acostumbrados a hacer tramos largos de adoquín aunque el empedrado no esté muy roto. En el agarre de la bici hay más tensión y eso le da un toque a la carrera. Luego la carrera se hace por adoquín también. No varía los ritmos, pero hay que tener cuidado cómo y dónde pisas. Eso lo notas al día siguiente de la prueba. No es un circuito complicado, pero tiene sus trampillas”. Ahora la duda que tiene es si dos semanas antes de los Juegos Olímpicos acudirá a Hamburgo a la prueba de las Series Mundiales: “No es descabellado hace una prueba en medio para ver cómo fue la concentración de altura y para puntualizar estado de forma. Si me veo bien competiré para aprovecharla”. Lo que no sabe es cómo se toma uno una carrera que se disputa a solo dos semanas de la gran cita de una vida: “Es difícil imaginarlo. Supongo que dependerá de lo que hable con los entrenadores, de cómo me encuentre, de las circunstancias en las que me vea...es complicado hacerse a la idea”