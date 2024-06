Celta y Racing inician negociaciones para el regreso de Iker Losada

El regreso de Iker Losada al Celta parece más cercano después de que desde el equipo vigués se reconociese oficialmente el interés por repescar al futbolista de Catoira, formado en la cantera de A Madroa y que el año pasado abandonó el filial celeste en busca de una oportunidad en un equipo de superior categoría al no encontrar hueco en la primera plantilla del conjunto vigués. En el Racing de Ferrol firmó Losada una gran temporada en Segunda División, convirtiéndose en una de las jóvenes revelaciones después de firmar 9 goles y 7 asistencias, y ser elegido como mejor jugador de la categoría en el mes de diciembre. Ayer, el director general del club ferrolano reconoció que se han iniciado negociaciones con el Celta por Losada, al que le resta un año de contrato en A Malata pero varios equipos de Primera División, entre los que se encuentran el Mallorca, el Getafe y el Alavés, parecen dispuestos a desembolsar los dos millones de euros que figuran en su contrato como cláusula de rescisión.

“Me he reunido con su director deportivo, tenemos muy buena relación con el Celta y no tengo nada más que agradecimiento para ellos. Se ha incorporado el nuevo director deportivo y hemos hablado de Iker [Losada] porque también le tienen el ojo echado. Prefiero que se vaya al Celta que a uno de fuera, pero a partir de ahí, hay que ver lo que dice el jugador y su agente y las cantidades que se manejan, porque aquí nadie va a regalar nada. El jugador tiene contrato hasta junio de 2025. Tan solo se ha dirigido un club al Racing de Ferrol que es el Celta”, reiteró ayer Carlos Mouriz.

“Si se va y se va al Celta yo estaría encantado de la vida. ¿O se va al Celta o no se va a ningún sitio? No, no he dicho nada de eso. El que va a decidir dónde va no es el Racing de Ferrol, es el jugador”, subrayó el director general del club ferrolano, que aprovechó la comparecencia pública para informar de que continuará al frente del club. Mouriz, que fue el artífice del Lugo que logró una larga etapa en Segunda División, ha sido tentado por un equipo de Primera División pero quiere darle continuidad a su exitoso proyecto en A Malata.

“Quiero lo mejor para Iker. Yo prefiero que se vaya a un club gallego que a uno de fuera. Si me dicen que se va para cualquier equipo de Primera o para el Celta, no tengo ninguna duda que prefiero el Celta. A partir de ahí es el jugador, es el agente los que deciden”, añadió Mouriz.