Rodríguez Gacio ya descansa en casa

Ya descansa Susana Rodríguez Gacio en casa. La campeona paralímpica viguesa recibió ayer el alta en el Hospital Álvaro Cunqueiro, donde ella y su guía, Sara Pérez, habían sido atendidas del accidente que sufrieron el pasado sábado. Una caída en el segmento de bicicleta, durante la disputa de la Copa del Mundo, ha provocado a ambas heridas y abrasiones de las que deberán seguir siendo tratadas en las próximas semanas.

“Me voy encontrando algo mejor pero muy dolorida”, describe Gacio. “Tengo muchas quemaduras en las cuatro extremidades y en el tronco, que duelen bastante. No son graves, pero duelen. También el golpe en la cabeza me da a veces un poco de cefalea, aunque hoy está mejor”.

“No recuerdo el accidente”, confiesa la viguesa. “Sé que íbamos bien en bici, estábamos en la segunda de las cuatro vueltas, habíamos acabado la subida de la Avenida Europa y habíamos girado para bajar. Íbamos cogiendo velocidad y de repente se escuchó un ruido muy grande en la parte delantera de la bici y ya supe que algo había pasado con la rueda. Saqué las manos para agarrarme al manillar, eso me dio tiempo a hacerlo, y ya no me acuerdo de nada más hasta que estaba en la ambulancia camino del Cunqueiro. Me contaron algunas cosas que yo decía, que me movía, pero yo no me acuerdo de nada”.

Mensaje de Gacio en su instagram. / @susirodriguezgacio

“Me fastidió mucho que fuera en Vigo, desde luego. También es verdad que si te tiene que pasar esto en un sitio, que te pase en casa”, reflexiona. “La sanidad que tenemos en España, en otros lugares no la hay. La atención que he tenido ha sido de diez. Es algo que hay que valorar mucho y sentirse agradecida”.

No le agobia el posible retraso en su preparación para París. “Se irá viendo. Desde luego ahora tengo que pasar unas semanas sin nadar en absoluto. Sería un riesgo para las heridas, que se podrían infectar. Ya veremos cuándo puedo empezar a hacer algo de bici y carrera. Ahora la prioridad es recuperar la salud. Después ya será preparar los Juegos”, especifica.