Local hero: el adiós de Lucas Vaquero a las canchas

“En el PBB nos cuesta hablar de su retirada. Sabemos que ha llegado el momento pero parece que siempre mantenemos la esperanza de que decida seguir un poquito más”, confiesa la presidenta del club porriñés, Icía Alcalde. Se ha resignado, al fin, aunque a disgusto. No volverá Lucas Vaquero a anotar triples salvadores desde el centro de la cancha. No celebrarán las gradas del Municipal sus robos ni sus asistencias. Ya se ha apagado el griterío de los niños que lo han idolatrado. Resisten su eco y su memoria. Vaquero, rebasados los 35, se ha ido de la cancha. Lo han caducado el luto y las lesiones. Clausura su leyenda de manera perfecta, con el regreso a la Liga EBA. Un héroe humilde y necesario; local y eterno.

Lucas Vaquero, con los asistentes a su último partido en casa. / Íñigo González Portillo (Theuniquephotos)

Su historia se antoja perfecta en su circularidad. “Acabo donde empecé”, condensa. Porriñés de nacimiento y alma, se incorporó al PBB siendo un niño. En su currículo incluye seis temporadas en Cambados (09-15) y otro par, entre Zamora y Vigo (VGO), antes de regresar a casa. Apenas ambicionó convertirse en profesional. “Mi sueño era llegar a EBA con el Porriño. Cuando estudié la carrera, lo dejé un poco”. Con el Xuventude alcanzó LEB Plata y a esa misma categoría condujo al Queso Zamorano. “Me lo tomé en serio dos años, pero se me acabó la paciencia. No sé si me iba a compensar darlo todo por ver dónde era capaz de llegar”. Opositó a maestro y aprobó. Regresó a Galicia para las sustituciones. Y al PBB, anclado en Nacional, en 2017.

–A ver si conseguimos ascenderlo.

Lo consiguieron. Conservarían la categoría durante un lustro. Con Vaquero como pieza clave, abismándose a la jubilación. “Yo quería retirarme la pasada temporada. Lo llevaba pensando varios años. Lo hablaba con Jenaro, el entrenador”, explica.

–Va, será este –le anunció

“Pero la idea era conseguir la permanencia y se nos complicó. Tuvimos mala suerte. Descendimos por un arrastre. Y yo no quería dejar al equipo abajo. Me parecía egoísta”, menciona sobre su íntima reflexión durante la primavera de 2023. “Así que decidí darme otros dos años para ascender”.

Pronto se le complicaron esos planes. No remitió una subluxación de rótula que había sufrido al final del anterior ejercicio. Otros malestares se le fueron añadiendo: “Cada lesión me costaba un mundo. La espalda me iba mal”. Aunque su hijo Joel ya está encauzado a sus 5 años, la pequeña Xiana, de año y medio, no acaba de regularizar el sueño: “Me costaba dormir. Estaba cansado”.

Otro es el dolor, sin embargo, que le espantó las razones. En enero murió su padre, Emilio. “Tres años antes había fallecido mi abuela Flora. Ellos eran mis forofos. Y fue como... ¡Buf! Me quitó un poco las ganas”. Fue así que sentenció:

–Quiero dejarlo.

Así que ha afrontado estos meses de campaña sabiéndolos postreros. Pero con suculentos promedios de rendimiento en Primera División a pesar de todas las contrariedades: 21 minutos y 9 puntos. Más, en realidad, de lo que Jenaro Alonso había planificado. “Nuestro base titular, Iker, se recuperó de una lesión de hombro y justo dos semanas después de que empezara a competir se rompió la rodilla. Tuvimos bastantes bajas. Un camino empedrado”, describe el entrenador. “Aunque Lucas puede jugar de uno, siempre he preferido que fuese el dos; por edad, porque las defensas obviamente saben quién es el objetivo y lo castigan... Pero se ha convertido en un jugador más que importante; un competidor indispensable en cualquier plantilla”.

Lucas confirma: “Yo tenía que jugar a otro nivel. Ya no era capaz de ocuparme del rival bueno. Para el equipo era un hándicap tenerme en defensa. Estuve precavido con la rodilla durante toda la temporada. Sabía que todo se iba a decidir en el último partido”.

El PBB Godoy Maceira cumplió esa hoja de ruta. Quedó campeón en la fase sur (12-2) y tercero en la A-1. Los cuatro primeros se clasificaban para una final a cuatro en Betanzos. Los dos ascensos se resolvían en la ronda inicial. El Sigaltec arousano se alzaba como obstáculo definitivo, a todo o nada.

Aficionados, con el dorsal ocho del jugador. / Íñigo González Portillo (Theuniquephotos)

El Municipal porriñés aprovechó la despedida de la anterior fase, ante el Allariz, para insuflar ánimos a su equipo. Otra sorpresa ocultaba el pabellón. Lucas descubrió entre los aficionados a amigos añorados, familiares, excompañeros... También a todos los pequeños que ha educado en las clases del CEIP Antonio Palacios, la cantera, los campus. “No sabía nada. Mi mujer, Lara, preguntaba cosas raras, pero yo soy un inocente y no me enteraba”, asegura.

Cuando se dirigió al banquillo por última vez, decenas alzaron carteles con su dorsal ocho. Se le ovacionó en pie. Recorrió después un pasillo humano. El alcalde, Alejandro Lorenzo, le entregó un obsequio. Una lona con su efigie ha quedado instalada en el pabellón. “Fue precioso, de película”, exclama, casi sonrojado. “Me esperaba una aplauso, una pancartita... No esto. Fue increíble, de más. Parece que me agradecen algo y soy yo el agradecido al PBB por todo lo que ha hecho por mí desde pequeñito”.

Y aún faltaba un último capítulo. Un pensamiento le atravesó las sienes:

–Vale, todo bonito, pero perdemos la semana que viene y será acabar triste.

La semifinal con el Sigaltec se presentaba con pronóstico abierto. Los arousano habían terminado segundos la segunda fase. En la primera, el PBB había perdido en casa (86-101) y ganado en Fontecarmoa (51-70). El duelo se resolvió con menor emoción de lo esperado, por 43-60. Al triunfo louriñés contribuyó notablemente Vaquero. “Ahí sí que defendí a muerte. Ya todo me daba igual”. Su rodilla se resintió al día siguiente. Se la volvió a torcer en la protocolaria e insípida final ante el Betanzos.

Montaje para la lona que colgará permanentemente del pabellón. / PBB

“Estoy aliviadísimo. Me he ido con una sensación de tranquilidad”, describe. Flirtea con la idea de unirse puntualmente a los veteranos del PBB que anestesian las ansias en Vigo en Xogo. “Para tomar unas cañas después y echar unas risas”, acota. Esa felicidad es lo único que siempre le pidió al deporte y lo que inculca a sus alumnos: “No quiero que mis peques sean buenos jugando, sino que aprendan compromiso, disciplina, a lidiar con la frustración; que socialicen y realicen a la vez una actividad saludable. El baloncesto me ha permitido conocer a mucha gente. Me ha hecho mejor persona. Es lo único que importa”.