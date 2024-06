Álex Martínez llega a la cima

Borja Jiménez y Álex Martínez pasean por Butarque, saludando a los aficionados eufóricos. El Leganés ha derrotado hace escasos minutos al Elche por 2-0. Completa así su regreso a Primera División, de la que se había despedido en 2020. El tándem técnico ha obrado una gesta que nadie esperaba ni les exigía. Ni siquiera el abulense y el vigués a sí mismos. Se miran y recuerdan:

–Hace seis años estábamos en el Rápido de Bouzas. No hace treinta... Sólo seis.

Nada sucede por casualidad, sin embargo, pese a esa sensación de frenesí. Ambos han pavimentado adecuadamente su camino. Especialmente Álex, que ha sembrado con paciencia. “Siento que he puesto poso a tanto trabajo”.

Nacido en Barcelona en 1973 pero pronto trasladado a Vigo, aquel Alex infantil cambió la cantera del Espanyol por la del Celta. Habitó durante 17 temporadas en A Madroa. Concluida su trayectoria como jugador, se quedó cómo entrenador; del juvenil al División de Honor. También se estrenó como ayudante junto a Rafa Sáez en el Celta B. Un cargo que igualmente ha desempeñado con Patxi Salinas en CD Ourense, Melita y Sant Andreu.

Manolo Seoane, Borja Jiménez y Álex Martínez, en 2017. / FDV

El Rápido ejerce como su otro hogar entra idas y venidas. Manolo Seoane lo reclutó como su más sabio consejero. Fue en su primera etapa como director deportivo aurinegro, en el verano de 2017, cuando decidió apostar por un joven estratega que le había encandilado en el Izarra. El Rápido, precisamente con Salinas, acababa de llegar a Segunda B por primera vez en su historia. El vasco había decidido no continuar. Con Borja se bordearía el milagro. Los boucenses estuvieron a punto de clasificarse para el play de ascenso a Segunda.

En aquella campaña extraordinaria arraigó su relación, que se ha mantenido desde entonces, con los roles intercambiados: Borja, de jefe y Álex, a su vera: en Mirandés (17-18), Asteras Trípoli (2019), Cartagena (19-20) y Deportivo (21-22). “Aparte del tema profesional, con el paso del tiempo hemos establecido un vínculo de amistad; pero amistad de verdad”, explica el olívico. “Nos exigimos mucho el uno al otro, discutimos mucho, pero siempre con el ánimo de crecer. Estamos cómodos juntos y así vamos consiguiendo cosas”.

Casi cuatro ascensos

Las glorias y las miserias propias del oficio se han ido alternando. Con Mirandés y Cartagena ascendieron a Segunda; en Asteras, Cartagena y Deportivo los despidieron. El Leganés inclina definitivamente el balance hacia la alegría. “En todos los sitios aprendimos que tras un gran año, subes o no subes por un pequeño detalle en el último partido”, expone Álex, que enumera: “En Miranda el Baleares mandó fuera una gran ocasión a falta de dos minutos; en Cartagena, Marc Martínez paró un penalti en la tanda... En el Dépor, en cambio, nos hicieron gol faltando cuatro minutos”. Resume: “Entiendes que esta profesión es así. En momentos puntuales necesitas ese puntito de suerte. Nosotros hemos podido vivir tres ascensos, casi cuatro. No es normal. Hay gente que trabaja igual, que se dedica igual, y no lo consigue. Lo disfrutamos, pero también logramos relativizar cuando nos salen bien las cosas”.

Álex Martínez y Borja Jiménez, durante un partido de esta temporada. / Cedida

Confiesa Álex, no obstante, que aquel recuerdo amargo de 2022 ante el Albacete, en un Riazor abarrotado, estuvo en sus “conversaciones internas” en los días previos a esa 42ª jornada de Segunda.

–Si otra vez nos pasa en el último partido y sale cruz, como en el Dépor...

No sucedió. El Leganés asciende y como campeón. Ayer lo celebraban en el ayuntamiento y con una cena. Le seguirán otros actos institucionales. “Tengo ya ganas de desconectar e irme para casa, a Vigo. A nivel mental ha sido un año de desgaste”, admite. Obviamente ha merecido la pena. En la escuadra madrileña han escrito un cuento de hadas.

Un logro inesperado

“Es difícil de explicar”, reconoce en el prefacio de su relato. “En el Leganés venían de dos años complicados, salvándose en las últimas jornadas. Lo único que nos planteaba el club era llegar lo antes posible a los 50 puntos y estar tranquilos. Por nuestra parte, teníamos nuestro propio objetivo, que era no encadenar una racha mala que te pudiese llevar a un cese. Después de perder el primer partido en casa por 0-1 nadie se podía imaginar que estuviéramos tantas jornadas de líderes”. Destaca: “Hemos sido muy estables. Es de valorar mucho por parte del equipo y de toda la gente que ha formado el club. Cuando no estás diseñado para eso, siempre tienes esa incertidumbre de que te puedas caer cuando llegue el momento de la verdad”.

Se da por sentado que Borja Jiménez y él continuarán. “Habrá que ajustar cosas y sentarnos a hablar. Pero la conexión fluye. Estamos muy a gusto. Nos hemos encontrado con un club que nos ha permitido trabajar con mucha libertad, apoyándonos día a día y ayudándonos en los momentos de dificultad”. Menciona específicamente al director deportivo, Txema Indias, y a su mano derecha, Antonio Acosta: “Son personajes clave. Entienden qué es un cuerpo técnico, su día a día, y te facilitan todo muchísimo. Clubes como el Leganés consigues éxito porque en el camino se cruzan este tipo de personas. Cuando uno está cómodo en los sitios es mucho más fácil llegar a acuerdos”.

Borja Jiménez, durante las celebraciones. / Daniel González

Será, para Álex, su primera experiencia en la gran élite española. “Cuando inicias en el fútbol, siempre sueñas con llegar a lo máximo; entrenar en Primera, hacer funciones dentro de un cuerpo técnico o en alguna función relacionada con el fútbol. Ese proceso de conocer distintos ámbitos en diferentes categorías te permite que puedas manejar y gestionar situaciones de mejor forma. Y la verdad es que es una alegría inmensa después de tantos años. Me tranquiliza. Entiendo cómo es esto, que es jodido. Luchas para que sucedan este tipo de cosas”.

Estará el Leganés en el próximo sorteo del calendario, por tanto. Y Álex lo vigiliará, atento a la fecha de esa visita a Balaídos. “Uno tiene una vida profesional, que te lleva a pasar por diferentes clubes, pero para mí en el plano emocional mi corazón es celeste. He estado allí 17 años. Me he formado como entrenador y como persona en ese club. Le tengo muchísimo cariño y siempre le deseo lo mejor”. En el otro banquillo se sentará Claudio Giráldez, uno de esos chiquillos que él tuteló en A Madroa. “De Claudio solo puedo tener buenas palabras. Le he tenido como jugador. Está demostrando su valía. Creo que se identifica muchísimo con los valores y con las señas de identidad de lo que es el club. Lo está haciendo fenomenal. Le deseo lo mejor”.