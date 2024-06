La mirada triste de Agostino

Perder es parte inevitable del fútbol. Es lo habitual incluso aunque no es sencillo aceptar la derrota. Su digestión es dura y traumática en muchos casos. Seguramente uno de los casos más dolorosos fue la vivida hace cuarenta años por Agostino di Bartolomei, el líder espiritual de la Roma, un hombre a quien una derrota le destrozó la vida por completo.

Cuentan los compañeros del pequeño Agostino en el colegio que con apenas diez años “ya tenía cara de capitán”. Una expresión seria, dura; un modo firme de comportarse. Sólo pensaba en jugar al fútbol. Criado en un deprimido barrio del sur de Roma, La Garbatella, como sucede con miles de chavales italianos, su primer campo fue la pequeña plaza que hay frente a la iglesia del barrio. En su caso, el Oratorio San Filippo Neri donde los días se estiraban corriendo detrás del balón y escapando de las habituales regañinas del cura. Parte del juego.

Cuando saltó al OMI, el modesto equipo del barrio, las cosas ya se empezaron a poner serias porque Di Bartolomei era un chico diferente a lo que se veía por allí. No tardaron en asomar los primeros ojeadores e incluso las llamadas a su casa para interesarse por él. Pero ahí surgió la figura de su padre, intransigente en ciertos asuntos, que solo tenía una respuesta para ellos: “Agostino tiene que estudiar”. Y se acababa la conversación. La situación solo cambió cuando en su puerta apareció la Roma, el equipo de casa y del que su padre era hincha confeso. Bueno, su padre y todos los que le rodeaban. La situación ya fue diferente. Su padre accedió a que Di Bartolemei entrase en Trigoria, la ciudad deportiva de la Roma, a cambio de que no se moviese del colegio en el que estaba y mantuviese el buen nivel académico. Si fallaba se acababa el fútbol. Ese fue el pacto al que llegó en casa para lanzarse a la aventura.

Di Bartolomei llamaba la atención por su impresionante sobriedad en el campo. Jugaba a una enorme intensidad, era poderoso en lo físico, tenía un gran desplazamiento de pelota y su capacidad para el disparo lejano y para irrumpir en el área rival le convertían en un mediocampista difícil de controlar. Sorprendía también por su carácter. No respondía en absoluto al arquetipo del romano extrovertido y charlatán. Era discreto, silencioso, formal. Carismático a su manera. “Hablo poco porque es mejor que hablar mucho. Y porque siempre corres el riesgo de que lo que tienes que decir no le interese a nadie”. Pero su estilo calaba en quienes le rodeaban que veían en él madera de auténtico líder. Por eso a nadie en Trigoria le extrañó que con diecisiete años Scopigno le hiciera debutar ante el Inter de Milán. Poco antes había conducido al equipo juvenil al título de campeón de Italia. El joven Agostino pasó unos meses en el primer equipo, pero la Roma decidió cederle junto al extremo Bruno Conti, el otro gran talento de aquella hornada, a diferentes equipos de la Serie B para que ambos fuesen endureciendo su carácter y sus piernas. A Di Bartolomei le tocó hacer la “mili” en el Vincenza.

Agostino Di Bartolomei / AS Roma Vintage Photo Collection – Digitally Retouched: 1970-1977

En 1976 Conti y Di Bartolomei se incorporan de forma definitiva al primer equipo de la mano del sueco Nils Liedholm, entrenador con el que tuvieron una conexión inmediata. La personalidad de Di Bartolomei le convierte en un referente para los compañeros –de hecho no tarda en convertirse en el capitán– y para la grada, que le ve como uno de los suyos, como un aficionado “gialloroso” al que cada domingo le permiten jugar con el equipo de sus amores. Pasa a convertirse en “Ago” o “Dibba” para todos los romanistas.

En aquellos días Liedholm resuelve con brillantez una complicada papeleta que le plantea el club. El fichaje del extraordinario Falcao –futbolista de parecida posición y condiciones que Di Bartolomei– le lleva a mover la estructura de un conjunto que cada día es más brillante y que en 1980 conquista la Copa de Italia. El sueco sitúa al brasileño por detrás de la delantera y retrasa la posición de Agostino para que construya desde atrás. Deja de pisar el área con tanta frecuencia, pero la Roma se aprovecha de su desplazamiento en largo y de su facilidad para entender el juego. El equipo es una máquina que suma dos nuevas Copas y la Liga de 1983, uno de los grandes acontecimientos de la historia romanista y la ciudad estalla por completo con una celebración que parece no acabarse nunca. “Ago” es el rey de Roma, el sereno y silencioso capitán de un equipo de leyenda que llevaba más de cuarenta años sin conseguir el campeonato.

Lo mejor parece que está a punto de llegar. El cuadro grana y su gente tienen un sueño. El triunfo en la Liga abre un escenario soñado porque en 1984 la final de la Copa de Europa se juega en su estadio, una ocasión única para alcanzar el mayor de los tesoros y se afanan por cumplir esa misión. Los de Liedholm avanzan sin problemas gracias a un cuadro relativamente sencillo y en semifinales se deshacen del Dundee United. El equipo de Agostino, Conti, Falcao, Cerezo y Graziani se mete en la final donde le espera el terrible Liverpool que entrena Joe Fagan y en el que juegan Grobbelaar, Neal, los hermanos Kennedy, Whelan, Lee, Souness, Gillespie, Nicol, Rush y Dalglish. “Es el partido de mi vida” proclama la víspera Di Bartolemei, el hombre que soñaba junto a Conti con ese encuentro tantas veces recreado en los descampados de sus barrios.

Su ruptura con la Roma después de la final fue algo que nunca asimiló

El choque, en medio de un ambiente eléctrico, con la capital romana paralizada por completo, acaba en empate a un gol con lo que el título debe decidirse en los penaltis. Agostino no traiciona a quienes le tienen como guía espiritual. Tiene 29 años, la madurez necesaria, y reclama el primer lanzamiento, el más complicado, el que casi nadie quiere. No se espera menos del capitán. Nicol abre la tanda definitiva y envía su lanzamiento fuera. Agostino marca y provoca un arrebato de locura en la grada. Todo sigue el plan soñado. Pero de golpe el cuento de hadas se desploma. Grobbelaar, uno de esos histriónicos de la portería, comienza a contorsionarse antes de cada lanzamiento como si fuese a sufrir un desmayo y genera semejante desconcierto en los rivales que provoca los errores de Conti y Graziani. Los ingleses no vuelven a fallar y conquistan la Copa de Europa en medio del dolor insoportable de los romanistas. Era el 30 de mayo de 1984, una fecha que la Roma nunca olvidará. Di Bertolomei reprochará eternamente a Falcao que renunciase a lanzar uno de los penaltis.

La derrota supone un golpe tan duro que todo se tambalea en la Roma pese a vivir una temporada histórica (campeones de Copa y segundos en Liga y Copa de Europa). Liedholm se marcha al Milan y en su lugar aparece Eriksson, que poco tiene que ver con su predecesor y aterriza con una lista de jugadores con los que no cuenta. Di Bartolomei forma parte de ella en medio de la indignación de la hinchada, que incluso le vuelve la espalda al conjunto. Dino Viola, el presidente, no hace nada por impedir semejante ultraje. La decisión está tomada y los caminos de Agostino y la camiseta grana se separan para siempre ese terrible verano de 1984. Se va Milan y marca en San Siro en el partido ante la Roma. Di Bartolomei lo celebra lleno de rabia. Meses después pisa el Olímpico como visitante por primera vez. Le duele cada paso que da. En la grada hay una pancarta gigante que dice “Te echaron de la Roma, pero no de tu Curva”. Después del Milan pasa por el Cesena y la Salernitana, donde juega hasta 1990 por expreso deseo de su mujer que quiere vivir al lado del mar. Se quedan allí. El sueño de Di Bartolomei es que un día suene el teléfono y sea la Roma que le reclama para algún puesto, pero esa llamada nunca se produce. Abre una academia de fútbol en Salerno y las cosas le van regular. Tiene algún problema financiero e incluso él tiene que cumplir con el pago puntual a la Camorra.

A partir de entonces se sabe poco de su vida hasta el fatídico 30 de mayo de 1994, justo el día que se cumplían diez años de la derrota ante el Liverpool. Esa mañana, antes de las nueve, Di Bartolomei sale discretamente de cama, coge la pistola que guarda en uno de sus armarios, sale al balcón de su casa y se dispara. Deja una nota escrita para su mujer: “Me siento encerrado en un agujero”. Hay pocas explicaciones, demasiadas conjeturas. Se habla de una depresión, de un problema económico, de una enfermedad. La fecha elegida para el suicido invita a los hinchas, que aún hoy le recuerdan cada domingo en el Olímpico, a proclamar que nunca pudo encajar la derrota en el partido más importante de su vida. Otras teorías apuntan a que fue producto de la casualidad, aunque cueste creerlo. Acaban de cumplirse cuarenta años de aquel día terrible. Junto a la nota y un diario dejó tres fotos: una de la familia, otra de un santo y una de la Curva Sud que tanto le amaba.

