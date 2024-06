Susana Rodríguez, tras su caída en bici en Vigo: "Bajando a 70 km/h... el casco me ha salvado"

La medallista olímpica Susana Rodríguez Gacio y su guía, Sara Pérez Sala, están "bien" tras sufrir ayer una aparatosa caída cuando trazaban una bajada en bicicleta a 70 km/h. Sucedió en Vigo durante la celebración de la Copa del Mundo de Paratriatlón. Así lo explicó la propia viguesa en un vídeo subido a sus redes sociales, en el que, además, ha agradecido la labor de los profesionales de la ambulancia y del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde quedó ingresada: "Sois unos cracks".

El accidente ocurrió concretamente este sábado por la mañana cerca del Colegio Amor de Dios. "Bajando a 70 km/h por una bajada pronunciada cuando de repente la rueda delantera reventó, nos fuimos al suelo y no sé qué más pasó hasta que llegó la ambulancia", relata la deportista en su Instagram. Afirma que tanto ella como Sara están "bien", aunque con "muchas quemaduras y muchos golpes". Con todo, es consciente de que "al final, un golpe de estos puede tener consecuencias devastadoras": "Por suerte, el casco que llevaba me ha salvado, no sé si la vida, pero la calidad de vida sí".

En varios momentos ha agradecido los mensajes de ánimo y, especialmente, se ha acordado de los sanitarios tanto de la ambulancia que la trasladó como del Cunqueiro por cuidar de ella. "No valoramos suficientemente su trabajo hasta que estamos del otro lado", confesó la también médica. Del mismo modo, le ha dado las "gracias" a su guía "por estar en lo bueno y en lo malo" e, igualmente -en tono más ameno-, "por la caja de bombones". Así mismo, le ha enviado "mucho ánimo" porque "para quien va conduciendo tampoco es un momento fácil".

Sara, por su parte, se tomó lo ocurrido con humor y optimismo, dada la buena relación con Susana. "La amiga tiene hasta buena cara después de una buena 'cookie' -galleta, en inglés-. Y, a pesar de esto, ha sido una semana muy productiva y genial", escribió en Instagram reaccionando al vídeo de la gallega. "Equipo: estar en lo bueno y en lo malo, crecer juntas y tener una comunicación sincera. Es la única manera de que un equipo triunfe. Hoy lo importante era darnos un abrazo", tecleó igualmente en la red social junto con una imagen de ambas juntas.

Sara y Susana, juntas en el hospital. / Instagram: @saraperezsala

Con todo, no todo fueron malas noticias para la triatleta, pues disfrutó, al menos, de "un pequeño subidón" cuando supo que el Real Madrid acababa de ganar la Champions. De hecho, se grabó con la camiseta del club blanco sobre su pecho.

Finalmente, Susana, que está empezando a recuperarse, piensa ya en su regreso: "Volveremos más fuertes (...) cuando el dolor se pase".