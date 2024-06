La mala suerte se ceba con Susana Rodríguez

Era un fin de semana diseñado para que dos vigueses, Antonio Serrat y Susana Rodríguez, disfrutasen en casa del cariño de su gente y de una prueba para ir afinando su puesta a punto de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París para los que ambos tienen billete. Todo salió mal. La necesidad de descanso apartó a Antonio Serrat de la Copa de Europa de triatlón y por si fuera poco Susana Rodríguez Gacio, que sí tomó la salida, se fue al suelo en la Copa del Mundo de Paratriatlón y acabó la mañana en un hospital donde comprobaron que todo estaba en orden y que los daños se limitaban a los propios de una caída en la bicicleta. La paratriatleta, de todos modos, se quedó ingresada en el Hospital Alvaro Cunqueiro.

José Luis García Serrano logró una de las victorias españolas del día. | // MARTA G.BREA / j.c.a.

Para Susana Rodríguez la prueba viguesa de la Copa del Mundo era importante porque después de su cambio de guía (la barcelonesa Sara Pérez en este caso) era una buena ocasión para profundizar en el conocimiento mutuo y el entrenamiento. Era la gran favorita para la victoria ya que quienes van a ser sus grandes rivales en París no estaban en Vigo y eso le despejaba el camino. Nadó regular porque tuvieron ciertos problemas con la orientación, pero aún así tenían la situación controlada. Pero en el tramo de ciclismo sucedió lo inesperado. Cerca del Colegio Amor de Dios se fueron al suelo de forma muy aparatosa y ahí se acabó su carrera. Susana y Sara Pérez fueron llevadas a un hospital donde comprobaron que no tenían ninguna lesión de importancia y que todo se limitaba a importantes heridas y abrasiones y el dolor generado por la caída. Una verdadera lástima en el regreso de Susana Rodríguez al lugar en el que once años atrás se estrenó en la distancia esprint del paratriatlón. Ahora toca resetear y continuar con la preparación de cara a la cita parisina. Sin ella en competición la norteamericana Taylor Talbott consiguió la victoria por delante de la francesa Fanny Bourdelas.

Fluri, Dupuis y Lessmann, podio masculino. | // ALBA VILLAR / j.c.a.

En las competiciones disputadas por la mañana la triarmada paralímpica ha logrado un botín de nueve medallas, siendo cinco de ellas de oro, para José Luis García, Diego Lardón, Nil Ruidavets, Andrea Miguélez y Eva Moral. España, cuyos deportistas eran mayoría, dominó de forma evidente la competición.

Los participantes en la Copa de Europa entran en el agua. | // ALBA VILLAR / j.c.a.

Por la tarde se disputaron las dos pruebas correspondientes a la Copa de Europa de triatlón donde causó baja pocos días antes el vigués Antonio Serrat que después de participar en las Series Mundiales de Cagliari y de confirmar su plaza en los Juegos Olímpicos de París decidió que era el momento de descansar de competiciones antes de iniciar un tramo decisivo para ponerse a punto de cara a la cita francesa.

Susana Rodríguez, ayer en el Cunqueiro. | // FDV / j.c.a.

En la prueba femenina el dominio de las triatletas españolas fue casi absoluto. La victoria fue para Sara Guerrero que finalizó los 750 metros a nado, los veinte kilómetros en bicicleta y los cinco kilómetros de carrera a pie en un tiempo de 1:03:42. Logró un margen de quince segundos sobre Marta Pintanel y Teresa Jiménez que completó un podio íntegramente nacional.

Los triatletas, durante la prueba ciclista. | // ALBA VILLAR / j.c.a.

En la prueba masculina sucedió todo lo contrario. El dominio correspondió en este caso a los franceses que firmaron un doblete. Se impuso Igor Dupuis (54:55) por delante de su compatriota Nathan Lessmann (55:06). Completó el podio el canadiense Maxime Fluri (55:13). El mejor español fue Kevin Tarek que finalizó en la quinta posición.