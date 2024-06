Ancelotti, el entrenador casi perfecto

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha aumentado su leyenda en la máxima competición continental al sumar su quinta “orejona” en los banquillos para seguir su ‘caza’ al mítico Miguel Muñoz como el entrenador madridista más laureado.

Carvajal, Kroos y Vinicius celebran el primer gol. | // EFE / agencias

Tras eliminar en las semifinales al Bayern de Múnich alemán, el de Reggiolo, de 64 años, se impuso con el conjunto blanco en su sexta final de Champions, tras las tres disputadas con el AC Milan (2003, 2005 y 2007) y las otras tres con el conjunto madridista (2014, 2022 y 2024).

Así, suma ya 13 títulos con el club madridista, a uno del récord de Miguel Muñoz, técnico con más trofeos. El veterano entrenador italiano es el único que tiene cinco trofeos de campeón (2003, 2007, 2014, 2022 y 2024), distanciándose aún más de Pep Guardiola, Bob Paisley y Zinédine Zidane, que tienen tres cada uno.

El de Santpedor fue campeón con el FC Barcelona en dos ocasiones (2009 y 2011) y con el Manchester City el año pasado; el inglés, levantó tres ‘Orejonas’ con el Liverpool (1977, 1978 y 1981); y el francés, con el histórico triplete y de momento irrepetible entre 2016 y 2018.

Además, Ancelotti puede presumir de ser el único técnico que ha alcanzado los 200 encuentros en la Liga de Campeones --desde que adoptó su formato actual en la 1992/93--. Lo logró en la ida de cuartos de final ante el Manchester City (3-3), por lo que ya ostenta 204 en la máxima competición continental de clubes --con Milan, Chelsea, Bayern, Juventus, PSG, Parma, Real Madrid y Nápoles--.

Hasta la final de este sábado, el italiano había celebrado 115 victorias (56,6%) en esos más de 200 encuentros en la competición, con 47 empates y 41 derrotas, superando a Alex Ferguson (102) y un Pep Guardiola (109) que, sin embargo, es más efectivo, con un 64,49% de victorias en la Liga de Campeones.

Ahora, sigue acechando a Miguel Muñoz, el entrenador madridista más laureado de la historia con 14 trofeos --9 Ligas, 2 Copas de Europa, 2 Copas y 1 Copa Intercontinental-- en el banquillo del Real Madrid en 14 temporadas, de 1960 a 1974, y que le aventaja en solo uno tras una temporada en la que el de Reggiolo logró la Supercopa de España, LaLiga EA Sports -que le permitió superar al francés Zinédine Zidane- y la Champions.

En su primera etapa en el club, del 2013 al 2015, el italiano conquistó una Liga de Campeones --la ‘Décima’--, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, que no bastaron para que continuase gozando de la confianza entonces de Florentino Pérez, presidente del club.

Pero este le volvió a elegir para ocupar el hueco dejado por la segunda marcha de Zidane en 2021 y en estos tres años ha mejorado sus números sumando nueve trofeos más, siendo el primer entrenador en ganar una liga en los cinco ‘grandes’ campeonatos continentales y volviendo a conquistar la Copa del Rey, algo que no lograba precisamente desde 2014.

Gento ya no es el único con seis títulos

Paco Gento (1933-2022) ya no está sólo en un club que inauguró en 1966 y en el que eran tan exigentes las condiciones para ser miembro. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar desde que el 11 de mayo de 1966, la Galerna levantara la sexta Copa de Europa para el Real Madrid. En Bruselas. Desde ese día, Gento se podía hacer la histórica foto rodeada por sus seis joyas. Ahora ya no está solo. El 1 de junio de 2024, gracias al sello que pone Wembley, hay cuatro jugadores más que pertenecen a ese club. Gento les hubiera abierto encantado la puerta de acceso, porque los cuatro son de su Real Madrid. La Decimoquinta trae de la mano la sexta particular para Nacho, Carvajal, Modric y Kroos. Los tres primeros pertenecen a la generación de Lisboa, el equipo que ganó la Décima y acabó con 12 años de sequía, una travesía que hoy resulta extraña. El cuarto de Londres, el alemán, reparte sus conquistas entre cuatro con el Madrid y la que ganó con el Bayern. La bávara fue en 2013: ante el Dortmund y Wembley como escenario.