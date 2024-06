Un país, un sentimento

A volta da Irmandiña após oito longos anos de ausencia congregou onte en Balaídos a 16.000 siareiros arredor dun sentimento de país e a paixón común polo noso fútbol. Unha emoción compartida en catarse que aparcou vellas rivalidades para celebrar con orgullo o talento representado no grupo de Diego Martínez.

Un aspecto do palco de Balaídos durante o partido da Irmandiña. | // RICARDO GROBAS / j. bernardo

As baixas dalgúns das principales estrellas do firmamento futbolístico galego non desluciron unha tarde meiga. Na festa do fútbol galego non estaban, se cadra, tódolos mellores, pero sí unha apañada representación de novos e veteranos que emocionó á bancada desde que os acordes dos Rumorosos nas harmoniosas voces das Tanxugueiras enfeitizaron o campo do Fragoso. A derrota frente a Panamá de Thomas Christensen, un frival máis rodado e compenetrado, non amolou a ningúen a festa.

Miguel Rodríguez, Ivan Villar, Kevin, Aspas, Carlos e Sotelo, onte. | // RICARDO GROBAS / j. bernardo

Había interese por comprobar o nivel da Irmandiña fronte a unha selección oficial en pleno proceso de preparación para a Copa América e os albicelestes, pese a baixa a última hora do incomparabel Iago Aspas, non defraudaron. Privada do meigo moañés, que sufrió un pinchazo no quencemento, a Irmandiña non carburou ben, pero puxo vontade para ir a buscar o rival ao seu campo. Lucas Pérez luciu no seu lugar o brazalete nun once inicial con mistura de mozos y vellos con xente do Racing e do Celta, pero tamén novos talentos exportados ao extranxeiro nos que brillou o xove lateral do Benfica Álvaro Carreras.

Os irmandiños foron valentes, mais o pouco tempo de preparación (apenas día e medio) impediulles desenvolver automatismos e a falta de compenetración pasoulles factura en ámbalas dúas áreas. Un erro defensivo puxo por diante aos centroamericanos por penalti (moi aplaudido cando o árbito ordeu repetilo) de Jonny a Cristian Martínez que Eduardo Guerrero transformou no primeiro gol. O segundo chegou non moito despois nun córner pésimamente defendido que Miller aloxou no fondo da rede tras tocar un compañeiro en segunda xogada.

O carrusel de cambios do segundo tempo non restou pulo aos albicelestes nin folgos a bancada, que seguiu coa festa allea ao resultado. Martínez, que repartiu minutos entre todos, tirou de savia nova en busca do gol, que rondaron Manu Justo e Miguel Loureiro e festexou en grande logo o tanto legal infelizmente anulado a Germán Novoa por fora de xogo,.

Faltou tino e colmillo, pero non vontade e esforzo que a xente agradeceu con cánticos e aplausos. Houbo mesmo tempo para entonar A Rianxeira, himno das grandes tardes en Balaídos, antes de despedir aos xogadores en pe nun emotivo final.

Non faltou en Balaídos espazo para a protesta con cánticos (habituais por estes lares) contra o presidente Rueda e berros con pancarta visible de apoio os bombeiros polo conflicto que manteñen co alcalde.