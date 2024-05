A Irmandiña cae contra Panamá nunha festa augada pola lesión de Aspas

O regreso da selección galega, oito anos despois, non se puido celebrar con triunfo. Galicia caeu por dous a cero fronte a Panamá, que anotou ambos tantos no primeiro tempo, e a mala sorte evitou que Iago Aspas, mancado no quecemento, coliderase á Irmadiña co deportivista Lucas Pérez.

Malia o gran ambiente en Balaídos, que gozou da intepretación do himno galego feita polas Tanxugueiras, o equipo dirikido por Diego Martínez viuse superado no tramo inicial polo conxunto panameño, que xogará este verán a Copa América.

Ricardo Grobas

Adiantou aos visitantes Eric Davis de penalti, tras unha clara falta cometida por Jonny dentro da área. Iván Villar estivo preto de paralo, pero non foi quen. Minutos despois, tras un rexeite, foi Roderick o que puxo terra de por medio.

Na segunda parte, a Irmandiña tivo un maior control do partido, pero todos os seus intentos foron en van. Especialmente activo estivo Miguel Rodríguez, pero ningunha das súas accións tivo recompensa. No minuto 79, o redondelán puxo un balón no corazón da área que rematou Novoa á rede. Porén, o colexiado decretou un fóra de xogo moi axustado que chafou as opcións galegas para meterse no partido.